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نورة الكعبي تزور جناح روسيا في إكسبو 2020 دبي
نورة الكعبي خلال الزيارة (من المصدر)
14 فبراير 2022 02:54

دبي(الاتحاد)

زارت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، جناح روسيا في معرض إكسبو دبي 2020 والمُقام في منطقة التنقل، ويحمل شعار «روسيا - مصدر إبداع لا ينضب»، والذي يتميز بتصميمه الإبداعي، بمحاكاته وتجسديه للسرعة والحركة في تدفق الأفكار والمعرفة. ويجمع الجناح الروسي بين الطابع الترويجي للفرص الاستثمارية والاقتصادية في مجالات الاستدامة، والتعريف بثقافة روسيا وتراثها، إلى جانب أحدث ابتكاراتها في مجال الصناعات والتكنولوجيا المتقدمة..
واطلعت معاليها على التجارب التكنولوجية المتطورة لروسيا، وتعرفت أكثر إلى ما يعرضه الجناح عن مستقبل التقنية الحديثة من وجهة النظر الروسية، فيما استعرض ألكسندر جتمان، مدير جناح روسيا، أمام معاليها الإنجازات الروسية المتميزة في مجالات الصناعة والعلوم والتكنولوجيا، وملامح الأنشطة المتنوعة التي ينظمها الجناح أثناء فترة المشاركة، والتي تضم نحو 50 حدثاً مختلفاً حول موضوعات متنوعة تشمل الطاقة والتمويل والاستثمار والعمران والفضاء والنقل والمناخ والتعليم والطب والرعاية الصحية.

 

نورة الكعبي
روسيا
إكسبو
إكسبو 2020 دبي
دبي
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