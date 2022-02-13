19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
«الاتحادية للموارد البشرية» لـ «الاتحاد»: 14400 استشارة قانونية لموظفي الحكومة الاتحادية
رسم توضيحي للاستشارات القانونية التي وصلت إلى «الهيئة» خلال 2021 (من المصدر)
14 فبراير 2022 02:51

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن فريقها القانوني رد على 1850 استشارة قانونية واردة من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها، والجهات المحلية والخاصة والجمهور، خلال عام 2021، ليبلغ إجمالي الاستشارات القانونية التي قدمتها «الهيئة» منذ تشكيل الفريق القانوني 14400 استشارة قانونية خلال نحو 11 عاماً.  وأوضحت «الهيئة»، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن هذه الاستشارات تتعلق بسياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية.

  • حمد بو عميم
    حمد بو عميم

 


وأشار حمد بوعميم مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في «الهيئة»، إلى أن فريق الاستشارات القانونية واصل خلال عام 2021 تقديم خدمة الاستشارات القانونية بكفاءة وفاعلية لموظفي الحكومة الاتحادية وجمهور المتعاملين، وذلك بفضل التقنيات الحديثة والقنوات الذكية التي خصصتها «الهيئة» لاستقبال الاستفسارات. وذكر أن الفريق القانوني تعامل خلال عام 2021 مع 1850 استفساراً، 1590 منها واردة من الوزارات والجهات الاتحادية، في حين أن الاستفسارات المتبقية وردت من جهات حكومية محلية، ومؤسسات القطاع الخاص وجمهور المتعاملين.
ولفت إلى أن 88% من الاستشارات القانونية وردت إلى «الهيئة» عبر نظام إسعاد المتعاملين، الذي دشنته في عام 2019، ويضم 8 خدمات رئيسية، و11 خدمة فرعية، تخدم كافة الوزارات والجهات الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص والجمهور. وقال: «يعد هذا النظام بوابة إلكترونية متكاملة تقدم من خلالها (الهيئة) الدعم اللازم للوزارات والجهات الاتحادية، فيما يتعلق بتشغيل وصيانة كل أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المنضوية تحت مظلة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية (بياناتي)». وحول أكثر المواضيع التي استفسر عنها متعاملو «الهيئة» خلال العام الماضي، أشار بوعميم إلى أن 320 استفساراً كانت حول أنظمة وأدلة الموارد البشرية، لا سيما تلك التي أطلقتها «الهيئة» خلال جائحة «كوفيد - 19»؛ بهدف تنظيم العمل الحكومي في الوزارات والجهات الاتحادية، و184 استفساراً حول العلاوات والبدلات، و167 استفساراً عن الإجازات، مقابل 80 استفساراً بخصوص عقود العمل المعتمدة في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى 1100 استفسار متنوعة.
وبين أن فريق الاستشارات القانونية تعامل مع قرابة 14400 استفسار حول سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة في الحكومة الاتحادية، وذلك منذ تشكيله في عام 2010 وحتى نهاية 2021، موضحاً أن «الهيئة» تسعى من خلال الفريق إلى خلق ثقافة قانونية سليمة حول تشريعات وسياسات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية.
وأكد أن «الهيئة» خصصت 9 قنوات رسمية لاستقبال الاستشارات القانونية لجمهور المتعاملين ومنها: (نظام إسعاد المتعاملين، والموقع الإلكتروني للهيئة (www.fahr.gov.ae)، والبريد الإلكتروني لفريق الاستشارات القانونية Legal@fahr.gov.ae، والتطبيق الذكي للهيئة FAHR، وملتقيات الموارد البشرية، ومركز الاتصال الموحد 600525524، بالإضافة إلى حسابات الهيئة المختلفة عبر مواقع التواصل المجتمعي مثل: (تويتر) و(إنستغرام) و(لينكدإن) و(فيسبوك).

فرق الاستشارات
وفيما يتعلق بآلية عمل فريق الاستشارات القانونية، أوضح بو عميم، أن الفريق يقوم بشكل يومي بدراسة الاستفسارات الواردة إلى «الهيئة» بخصوص قوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والقرارات الوزارية واللوائح والأنظمة الصادرة في هذا الشأن، ويهدف الفريق إلى توحيد الآراء القانونية في كافة المسائل المعروضة على «الهيئة»، وتوثيق المبادئ القانونية لتوحيد وتسهيل إجراءات العمل في المستقبل.

الاتحادية للموارد البشرية
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©