نهيان بن مبارك: تجسيد قيم الإمارات في التعايش

دبي (وام)

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، معرض «اتحاد الخمسين» بجناح دولة الإمارات في «إكسبو 2020 دبي»، ويستمر حتى 26 من فبراير الحالي. وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن معرض «اتحاد الخمسين» يجسد بشكل جلي قيم ومبادئ الإمارات الراسخة في التعايش والسلام والتسامح والأخوة الإنسانية من هذا العمل الفني الذي يحتفي بالمسيرة المباركة للدولة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وأضاف معاليه، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، باتت منارة عالمية للفنون وموطناً للإبداع والابتكار والتطور في مختلف المجالات. وتقدم معاليه بالشكر إلى جميع الفنانين الذين قدموا رؤيتهم الخاصة لتراث وثقافة دولة الإمارات من زوايا مختلفة، مقدراً دعمهم لتحقيق هذا الإنجاز الفني الضخم الذي يجسد «روح الخمسين» والإرادة العظيمة التي تحلى بها آباؤنا المؤسسون في بناء دولتنا، والجهود التي بذلها أبناء الوطن حتى أصبحت الإمارات إحدى أكبر الدول نمواً وتطوراً في العالم.

وقال سالم الجنيبي، رئيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، إن العمل الفني المشترك «اتحاد الخمسين» يأتي بمثابة احتفاء بالذكرى الـ 50 لتأسيس الدولة، والتي تشكل «لحظة تاريخية فارقة». وأضاف أن هذا العمل الفني بمثابة دعوة للتأمل في قيم الماضي وإنجازاته اعتزازاً وفخراً بآبائنا المؤسسين، ونثمن جهود المشاركين من مختلف الجنسيات، والتي أسهمت في بناء وتشييد وإبداع هذا العمل الفني. وأقامت جمعية الإمارات للفنون التشكيلية العديد من ورش العمل ضمن فعاليات واحتفالات استمرت لمدة أسبوع كامل، في كل من مقر الجمعية في منطقة الفنون في الشارقة، تحت إشراف الهيئة الإدارية، وفي المجمع الثقافي في العاصمة أبوظبي، بإشراف الفنانة خلود الجابري، وقد ضم هذا المشروع كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له، ما أسهم بتنوع وثراء العمل الفني المشترك، وتعدد الأساليب والاتجاهات، وذلك من خلال مشاركة خمسين فناناً وتقديم خمسين عملاً فنياً، تجسد في سبعة مجسمات، كرمز للدلالة على الإمارات السبع.

تتحد الأعمال الفنية مع بعضها بعضاً لتشكل عملاً فنياً واحداً، يعكس روح الاتحاد وثقافة دولة الإمارات، وقيم التسامح والعيش المشترك.

مجسم تركيبي

قالت هدى سيف، عضو مجلس الإدارة، القيم الفني للمعرض: «العمل عبارة عن مجسم تركيبي يضم 50 لوحة فنية يشارك في رسمها 50 فناناً تشكيلياً من مدارس واتجاهات فنية مختلفة، ترتبط الأعمال الفنية ببعضها بعضاً، لتشكل عملاً فنياً واحداً متكاملاً، يجسد (روح الاتحاد)، ويعكس ثقافة دولة الإمارات، وهذه الأعمال الفنية المتحدة والمترابطة هي رمز لتداخل الفنون البصرية المعاصرة وتعددها، ويحقق هذا العمل التركيبي رؤية دولة الإمارات بعد 50 عاماً».