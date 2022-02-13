افتتاح المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي

دبي (الاتحاد)

انطلقت، أمس، فعاليات المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي، في سياق مشروع الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي الذي تم الإعلان عنه في أبوظبي في ديسمبر 2018 بدعم ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويشارك فيه عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية، مثل جامعة هارفرد الأميركية والأمم المتحدة والبنك الدولي.

وانعقد المؤتمر تحت رعاية معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في معرض «إكسبو 2020 دبي»، بتنظيم من الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي. وافتتح المنتدى رسمياً بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، ومعالي ياسين المهدي وليد الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة في دولة الجزائر، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، رئيس مكتب الأمين العام، والمفوض العام لجامعة الدول العربية لدى «إكسبو 2020» وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، والدكتور إسماعيل عبد الغفار- رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري -جامعة الدول العربية، والدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد، وعدد من سفراء الدول العربية والوفود العربية ومشاركة دولية واسعة.

وقدم معالي السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، المفوض العام لجامعة الدول العربية، في كلمته بالافتتاح، الشكر والتقدير لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها لهذا المنتدى العربي، وإلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعمه المتواصل للجهود العربية في تعزيز التنسيق والتعاون العربي المشترك

مذكرة تعاون

كما شهد المنتدى توقيع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي مذكرة تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك ضمن إطار مبادرة التعليم الرقمي العربي، وهي إحدى مبادرات الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي التي الإعلان عنها نهاية عام 2020. لتكون الأكاديمية من أوائل المستخدمين للمنصة الرقمية المتكاملة للتعليم والتدريب المهني.