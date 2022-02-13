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الإمارات
دعوة للشيخوخة الصحية في «إكسبو 2020 دبي»
خلال الجلسة (من المصدر)
14 فبراير 2022 02:52

دبي (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات وجمهورية أنغولا في جلسة مائدة مستديرة حملت عنوان «التفكير في السن الأفضل»، بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول سبل تعزيز الشيخوخة الصحية والإيجابية. وجرى تنظيم الجلسة بدعم من الجناح الأنغولي في «إكسبو 2020 دبي»، كجزء من فعاليات «منصة ديكوتا إي 6.0» - وهي مبادرة لآنا دياس لورينسو، رئيسة مؤسسة «نغانا زينزا لتنمية المجتمع»، والسيدة الأولى لجمهورية أنغولا.
وضمت الجلسة النقاشية في جناح الاستدامة أعضاء من الحكومتين الإماراتية والأنغولية، إلى جانب خبراء آخرين لتسليط الضوء على الطرق الكفيلة بزيادة مشاركة كبار السن في اقتصادات البلدان حول العالم مع المحافظة في الوقت ذاته على حقوقهم وحمايتها.
وقال الدكتور ألكسندر كلاتشي، رئيس مركز«لونجفيتي» في البرازيل ومؤسس وحدة علم الأوبئة للشيخوخة في جامعة لندن: يشهد العالم في الوقت الحالي ثورة تتسم بتغير ديموغرافي غير مسبوق أدت لخلق تحديات معينة للأعوام المقبلة، حيث يعيش سكان العالم مدة أطول بحوالي 30 عاماً في المتوسط مقارنة ببداية القرن الماضي.

كبار المواطنين
قالت حصة تهلك، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع: يشكل الاهتمام بكبار المواطنين جزءاً بالغ الأهمية في الثقافتين الإماراتية والأنغولية، حيث تشترك البلدان في تقديرهما لكبار السن ونظرتهما إلى الشيخوخة باعتبارها امتيازاً وبركة.

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