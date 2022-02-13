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شرطة دبي تكرم موظفي وزوار «إكسبو 2020 دبي»
شرطة دبي خلال تكريم موظفي وزوار «إكسبو» (من المصدر)
14 فبراير 2022 02:52

دبي (الاتحاد)

كرم العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، حراس الأمن والموظفين وزواراً إلى معرض «إكسبو 2020 دبي»، ممن عثروا على معثورات قيّمة في الحدث العالمي، وسلموها إلى إدارة المعثورات تمهيداً لإعادتها إلى أصحابها.
وأثنى العميد الجلاف على الأمانة العالية للمكرمين الذين عثروا على مقتنيات ثمينة منها محافظ فيها مبالغ نقدية، وساعات من ماركات عالمية، وأجهزة هواتف ذكية، مؤكداً أن سلوكهم الطيب ينعكس على سمعة دبي في مؤشر الأمن والأمان، ويساهم في إسعاد زوار «إكسبو 2020 دبي» الذي يجمع في كنفه أكثر من 192 دولة في مكان واحد.
كما أكد العميد الجلاف أن التكريم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تكريم أفراد المجتمع، تقديراً لدورهم الإيجابي في تعزيز القيم السامية والحفاظ على الأمانات.
وسلم العميد الجلاف شهادة تكريم وهدية إلى المكرمين، فيما عبر المكرمون عن شكرهم للقيادة العامة لشرطة دبي على التكريم وحرصها على التواصل.
ويذكر أن القيادة العامة لشرطة دبي وفرت برنامجاً ذكياً خاصاً بالمعثورات المفقودة في 22 نقطة لخدمة العملاء بمختلف أرجاء «إكسبو 2020 دبي»، للتعامل مع المعثورات وتسجيلها وتوثيقها وحفظها إلكترونياً، إلى أن يتم تسليمها لأصحابها، كما وأن شرطة دبي وبالتعاون مع الشركاء في «مكتب إكسبو دبي»، عملت على تأهيل الأشخاص والموظفين العاملين من رجال الأمن الخاص والموظفين والمتطوعين، في كيفية مساعدة الناس الذين فقدوا أشياءً في المعرض، والأشخاص الذين عثروا على أشياء، في كيفية تسجيلها وتسليمها.

شرطة دبي
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إكسبو 2020 دبي
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