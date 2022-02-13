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«الوطني للبحث والإنقاذ» ينفذ مهمة نوعية لإخلاء مصاب في وادي الحلو
أرشيفية
13 فبراير 2022 22:30

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ، اليوم، بالتنسيق مع عمليات شرطة كلباء مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصاب من الجنسية اللبنانية، من متسلقي الجبال. وتلقى المركز بلاغاً من غرفة عمليات شرطة كلباء يفيد بوجود شخص مصاب تعرض لأصابه في الساق إثر سقوطه في منطقة جبلية في وادي الحلو وتم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبقدرات وإمكانات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصاب إلى مستشفى كلباء التابع لإمارة الشارقة لتلقي العلاج اللازم، مع ضمان و مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

المصدر: وام
المركز الوطني للبحث والإنقاذ
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