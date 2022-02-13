مستشفى الرحبة يفتتح وحدة رعاية عاجلة لدعم مصابي "كورونا"
من مستشفى الرحبة
13 فبراير 2022 22:08
افتتح مستشفى الرحبة التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" مركزاً جديداً للرعاية العاجلة مخصصاً لدعم المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19 والذين يتم إحالتهم من مراكز تقييم كوفيد-19 ليحصلوا على الرعاية الطبية اللازمة بحسب حالتهم الصحية.
وتبدأ رحلة المريض الذي تأكدت إصابته بفيروس كوفيد-19 في مركز الرعاية العاجلة الذي يتم فيه عمل فحوصات الدم المستعجلة والأشعة وإدخال المرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية بناء على تقييم الحالة إلى غرف العناية الحثيثة أو العناية الفائقة ليتم بعدها البدء في برنامج العلاج وخطة لإخراج المريض بمجرد استقرار حالته.
وقال الدكتور مروان علي الكعبي المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في مجموعة "صحة".. "لطالما كانت صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع على رأس أولويات قيادتنا الرشيدة وفي إطار جهودنا المستمرة لتحسين رحلة المريض ستشكل وحدة الرعاية العاجلة الجديدة ركيزة مهمة ستمكننا من تحسين رحلة المريض وضمان حصوله على الرعاية والعلاجات التي يحتاجها".
وأضاف " من خلال خدمات كوفيد-19 الشاملة والمتكاملة التي تقدمها صحة عبر منشآتها بدءاً من اختبار مسحة الأنف واللقاحات وصولاً إلى مراكز تقييم كوفيد المتميزة وخدمات الطوارئ والرعاية العاجلة في مستشفى الرحبة سنظل ملتزمين بمساندة مرضانا وتقديم رعاية استثنائية في كل مرحلة من مراحل رحلة الرعاية الصحية".
وقال إن مستشفى الرحبة تم تخصيصه لعلاج حالات الأمراض المعدية في عام 2019 مثل كوفيد-19 حيث تم مضاعفة طاقته الاستيعابية إلى 250 سريراً في المجمل 200 منها لرعاية الحالات الحادة و50 مخصصة لوحدة العناية المركزة كما تم تجهيزه بالكامل بأحدث التقنيات والعلاجات المبتكرة.
وخلال العام الماضي شهد مستشفى الرحبة الذي تديره مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لشركة "صحة" عمليات تجديد وتوسعة شاملة لتزويد المرضى بخدمات رعاية صحية متخصصة مصممة بعناية لتلبية احتياجاتهم الفردية في بيئة داعمة ومحفزة تساعد على الشفاء.
وأوضح الدكتور الكعبي أنه منذ بداية الجائحة كان مستشفى الرحبة من أوائل المستشفيات التي تم تخصيصها لرعاية مرضى كوفيد-19 في إمارة أبوظبي وفي عام 2021 تم اختيار مستشفى الرحبة ليصبح متخصصاً في التعامل مع الأمراض المعدية في مدينة أبوظبي بناء على الخبرات المتوفرة لدى الطاقم الطبي في التعامل مع إدارة الأمراض المعدية والمرضى الذين يعانون من مضاعفات الإصابة بفيروس بنقص المناعة المكتسبة والملاريا وتعاملهم خلال العاميين الماضيين مع فيروس كوفيد-19".
ويتوفر في مستشفى الرحبة 48 طبيباً متخصصاً بالأمراض الباطنية والأمراض المعدية بما فيها حالات كورونا ومضاعفاتها خصوصا الحالات التي تكون بحاجة إلى عناية فائقة لمعالجة الفيروس ومعالجة الأمراض المزمنة التي تتفاقم مع الإصابة مثل مشاكل القلب والكلى والكبد.
وتحرص مستشفى الرحبة على ضمان تواصل المريض مع الأهل وذلك بمساعدة الضابط الإداري من جهاز الايباد أو يمكن للأهل الاتصال بالمريض على رقم الهاتف الموجود في الغرفة كما يقوم الطبيب بنفسه بالتواصل مع الأهل وشرح حالة المريض الصحية.
ويقوم قسم إدارة الحالات بالمتابعة الروتينية مع المريض بعد خروجه من المستشفى والتواصل معه للاطمئنان عليه. ويفتح مركز الرعاية العاجلة أبوابه يومياً من الساعة 12:00 ظهراً حتى 10:00 مساءً وهو مخصص لمرضى كوفيد-19 المحالين من قبل مراكز التقييم الأولية.