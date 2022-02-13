أمطار على مناطق متفرقة من الدولة واضطراب البحر

شهدت اليوم مناطق متفرقة من الدولة، سقوط أمطار متفاوتة الغزارة، مع رياح مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً ووصلت سرعتها إلى 55 كم في الساعة، مع اضطراب شديد في البحر ووصل ارتفاع الموج إلى 9 أقدام بالعمق. وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي على شمال وشرق الدولة، وامتداد مرتفع جوي على غرب الدولة يصاحبهما امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً الاثنين غائماً إلى غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية نهاراً، ويكون رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء، على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً وتصل سرعتها إلى 40 كلم في الساعة، والبحر مضطرب الموج يصبح متوسط الاضطراب في الخليج العربي وفي بحر عُمان. وكشف تقرير عن الحالة الجوية صادر عن المركز الوطني للأرصاد أنها بدأت من السبت وتستمر إلى يوم غد الاثنين، ألمح خلاله إلى تأثر الدولة خلال هذه الفترة بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق وامتداد منخفض جوي علوي من الشمال تصاحبه كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا، مما يجعل الطقس غائماً جزئياً يصبح غائماً تدريجياً على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية وعلى البحر مع فرصة سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة أحياناً، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر وتكون محملة بالغبار ومثيرة للأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. تبعاً لذلك يصبح البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرباً في بحر عمان. ويوم غد الاثنين تقل كميات السحب على الدولة بدءاً من بعد الظهر.