رئيس المجلس الوطني الاتحادي يزور المرضى الإماراتيين في لندن

زار معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، المرضى الإماراتيين الذين يتلقون العلاج في مستشفى غريت أورموند ستريت ومركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة ومستشفى بورتلاند ومستشفي ويلينغتون، وذلك بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه على رأس وفد برلماني من المجلس إلى المملكة المتحدة. وقال معالي صقر غباش في تصريحات له: «تأتي الزيارة للاطمئنان على المواطنين الإماراتيين الذين يتلقون العلاج خارج الدولة، في إطار حرص المجلس على التواصل مع المواطنين داخل الدولة وخارجها، بما يمكنه من تعزيز المشاركة المجتمعية وتجسيد دوره كممثل لشعب الاتحاد. وأكد معالي صقر غباش أن التواصل مع المواطنين أينما كانوا هو نهج قيادة دولة الإمارات منذ تأسيس الدولة علي يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ويواصل هذا النهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.. مشدداً على أن قيادة الدولة الحكيمة والحكومة الرشيدة والمجلس الوطني الاتحادي يتشاركون هدفاً واحداً أن تكون دولة الإمارات دائما في الريادة وأن يكون شعبها أسعد شعب علي مستوي العالم. من جانبهم، عبر عدد من المرضى الإماراتيين عن شكرهم وتقديرهم لوفد المجلس الوطني الاتحادي لحرصه على زيارتهم والاطلاع على أحوالهم والاطمئنان على أوضاعهم الطبية وأعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة، وتقديرهم العميق للقيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة وللمجلس الوطني الاتحادي على الاهتمام بأبناء الوطن وحرصهم على متابعة وتفقد أحوالهم أينما كانوا. ضم وفد المجلس الوطني الاتحادي معالي الدكتور علي راشد النعيمي، وسعادة كل من: الدكتور طارق حميد الطاير وسارة محمد فلكناز ومروان المهيري أعضاء المجلس، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس.