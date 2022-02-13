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تنويه مهم من إكسبو
تنويه مهم من إكسبو
13 فبراير 2022 13:09

حذر إكسبو 2020 دبي زوّاره من دفع الأموال إلى مصادر غير موثوقة بشأن التذاكر المجانية لحفل فرقة "كولدبلاي"، المقرر إقامته في 15 فبراير.

وقال إكسبو على منصته الرسمية: يقوم بعض حاملي التذاكر المجانية لحفل فرقة "كولدبلاي"، المقرر إقامته في 15 فبراير، بإعادة بيعها عبر الإنترنت. لذا، وجَبَ أن يُحذر إكسبو 2020 دبي زوّاره من دفع الأموال إلى مصادر غير موثوقة إذ يستطيع المشتري الأصلي توزيع أكثر من نسخة واحدة لنفس التذكرة، وهو ما يمثل عملية احتيال.

تحمِل كل تذكرة رمز استجابة سريعة (كيو آر كود) مختلف يمكن استخدامه مرة واحدة فقط. ولا يمكن لأي زائر تحمل تذكرته رمز استجابة سريعة سبق استخدامه أن يدخل إلى الحفل الموسيقي. 

يمكن مشاهدة الحفل الموسيقي لفرقة "كولدبلاي" على شاشات العرض الضخمة الموجودة في حديقة اليوبيل، وحديقة الاحتفالات، ومسرح دبي ميلينيوم في موقع إكسبو 2020 دبي، حيث يُسمَح بالدخول على أساس الأسبقية. يمكن أيضا مشاهدة جميع الفعاليات عن بعد عبر المنصات التالية: https://virtualexpodubai.com/، وقناة إكسبو 2020 على يوتيوب، وتلفزيون إكسبو 2020.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
إكسبو
دبي
إكسبو دبي 2020
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