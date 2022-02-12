سعود بن صقر يشهد فعاليات «مهرجان السعادة 2022»

رأس الخيمة (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، أمس، فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان السعادة 2022 الذي ينظمه «مركز رأس الخيمة للمعارض»، إحدى مؤسسات «غرفة تجارة رأس الخيمة»، وذلك على كورنيش جزيرة المرجان بالإمارة.

وأشاد سموه بدور الفعالية في تعزيز مفهوم السعادة، مؤكداً أن الارتقاء بجودة الحياة ونشر السعادة والإيجابية لدى أفراد المجتمع من أهم أولويات الإمارة. تهدف الفعالية التي تستمر حتى 15 فبراير الجاري إلى تعزيز مفهوم السعادة، وتجسيده على أرض الواقع، من خلال مبادرات اجتماعية ذات طابع ثقافي وترفيهي، تعكس توجهات القيادة الرشيدة. ويشكل المهرجان إضافة نوعية من شأنها إثراء برنامج الفعاليات التي تزخر بها رأس الخيمة على مدار العام، الأمر الذي يعزز مكانة الإمارة وجهة لتنظيم واستضافة الفعاليات الكبرى، ويؤكد حضورها القوي على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية.