19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
«الهوية والجنسية» توقع اتفاقية تفاهم مع المركز الوطني للبيانات
خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
13 فبراير 2022 01:55

أبوظبي (وام)

وقعت «الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ» اتفاقية تفاهم مع المركز الوطني للبيانات في مجال البيانات المؤسسية بهدف تعزيز التعاون المشترك، والاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة في مجال علوم البيانات والمعلومات وآليات المعالجة التقنية، إلى جانب أسس التحليل الإحصائي والبحوث ذات الصلة، والتي تجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، كما ناقش الطرفان آليات تفعيل وتطوير منظومة الشراكة المؤسسية، في ظل الاتفاقية المبرمة بين الجانبين وبيان حزمة الأعمال والأنشطة المشتركة.
 وقع الاتفاقية كل من اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة بالإنابة، والدكتور محمد الكويتي، مدير المركز الوطني للبيانات. 

الهوية والجنسية
الجمارك
دبي
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©