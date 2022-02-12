«الهوية والجنسية» توقع اتفاقية تفاهم مع المركز الوطني للبيانات

أبوظبي (وام)

وقعت «الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ» اتفاقية تفاهم مع المركز الوطني للبيانات في مجال البيانات المؤسسية بهدف تعزيز التعاون المشترك، والاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة في مجال علوم البيانات والمعلومات وآليات المعالجة التقنية، إلى جانب أسس التحليل الإحصائي والبحوث ذات الصلة، والتي تجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، كما ناقش الطرفان آليات تفعيل وتطوير منظومة الشراكة المؤسسية، في ظل الاتفاقية المبرمة بين الجانبين وبيان حزمة الأعمال والأنشطة المشتركة.

وقع الاتفاقية كل من اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة بالإنابة، والدكتور محمد الكويتي، مدير المركز الوطني للبيانات.