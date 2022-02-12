محمد مطر الكعبي: الإمارات رسخت قيم المواطنة في دستورها وتشريعاتها

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي ينعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 12-13 فبراير الجاري 2022م تحت عنوان: «عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي»، بحضور عدد من وزراء الشؤون الإسلامية والمفتين والعلماء والمفكرين والكتاب من مختلف دول العالم.

وفي كلمته بالمؤتمر، أكد الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة قد رسخت قيم المواطنة في دستورها وقوانينها وتشريعاتها، التي وضعها مؤسس دولتنا وباني حضارتنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- وإخوانه حكّام الإمارات، وسارت على نهجه قيادتنا الرشيدة التي حرصت على تعزيز القيم الوطنية في نفوس أبناء الوطن والأجيال، عبر العديد من المبادرات والبرامج، فتحولت المواطنة إلى ممارسات سلوكية نابعة من قناعات ذاتية، تظهر آثارها في إدراك المسؤولية المجتمعية، والاجتهاد والمثابرة في السعي للتفوق في أعلى المراتب التنافسية في الإبداع والابتكار، حتى غدا كل مواطن إماراتي يعكس صورة إيجابية عن وطنه ومجتمعه في تفاعلاته الراقية، منفتحاً على المحيط العالمي والثقافات المتنوعة، وساعياً لبناء جسور التعايش والتسامح مع جميع الشعوب المختلفة.