جناح تركيا في «إكسبو» يجسد التاريخ الفريد للأناضول

آمنة الكتبي (دبي)

تشارك الجمهورية التركية بجناح في «إكسبو 2020 دبي» بمنطقة الاستدامة، يحمل شعار «نرتقي إلى المستقبل من أجل عالم مستدام»، ليجسد التاريخ الفريد للأناضول، ويبرز الطبيعة والاستدامة في البلاد، ويستوحي تصميم الجناح من أحد المظاهر الأولى للهندسة المعمارية الضخمة في تركيا، ويهدف الجناح إلى تقديم تجربة فريدة للزوار، مع تسليط الضوء على منظور تركيا للمستقبل.

كما يمكن للزوار استكشاف المنتجات التركية، فضلاً عن الصناعات البارزة وقطاعات الخدمات وبيئة الاستثمار القوية، والاطلاع على معروضات الجناح، والتي تمثل مرآة لتاريخ تركيا العريق، وعاصمتها إسطنبول التي تمتلك ماضياً غنياً وموروثاً صناعياً غنياً، يعود لتاريخ المدينة كعاصمة ل 3 إمبراطوريات كبرى هي الرومانية والبيزنطية والعثمانية.

يجمع الجناح التركي في معرض «إكسبو 2020 دبي» بين الجانب الحضاري، الثقافي، التكنولوجي وغيرها، إلى جانب توفير العديد من الفعاليات والعروض الثقافية والفلكلورية، كما يضم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات في مجالات عدة، مثل تكنولوجيا المعلومات، والتعليم، والمجوهرات، والأعمال الخشبية، والسياحة، والصحة، وعرض الأحجار الطبيعية وصناعة الأثاث، كما يوفر الجناح التركي للزوار رحلة ساحرة تشمل العديد من المنتجات التي تعبر عن الطبيعة والتاريخ الفريد والثراء الثقافي لتركيا، كما يمنح زواره فرصة لتذوق الأطعمة التقليدية اللذيذة، وممارسة بعض ورش الحرف اليدوية التركية.

وتشكل رقصات الهورون وكافكاس رقصات فلكلورية متنوعة للثقافة التركية التي تعبر عن الموروث الفني والاجتماعي التركي، حيث تقدمها أبرز الفرق التركية على «مسرح الأرض»، ضمن فعاليات الجناح التركي في «إكسبو 2020 دبي»، والتي تعكس القيم الثقافية التركية، وحضارة هذا الشعب العريق بكل مكوناته وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما تؤدي الفرق التركية رقصات فلكلورية متنوعة أخرى باستخدام الآلات الوترية التقليدية، وآلات النفخ الخشبية، وآلات الإيقاع، تميزت بتشكيلاتها البديعة، والمحتوى الثقافي الغني.

ويرحب الجناح التركي بالزوار والمستثمرين في «إكسبو 2020 دبي» في جناح تقني حديث وجذاب ومضياف وصديق للبيئة، ويقدم هذا الجناح عرضاً للقيم الوطنية بأكثر الطرق واقعية بالنسبة لتركيا، بدءاً من نقطة أصل الحضارة، ومن خلال عرض ذكي يمكن للزوار الاطلاع على عرض 7 مناطق من تركيا في العالم الرقمي، الذي جرى إنشاؤه في جناح تركيا وسيتمكن الزوار من زيارة تركيا بشكل افتراضي.

84 موقعاً

ولدى تركيا 19 موقعاً مدرجاً في قائمة «اليونسكو» للتراث الثقافي والطبيعي العالمي، بالإضافة إلى 84 موقعاً في القائمة المؤقتة، وهي الدولة الوحيدة التي تمتد على قارتين، حيث تقع تركيا في كل من آسيا وأوروبا، ويفصل بين شقيها مضيق البوسفور، ويشكل الشباب في تركيا، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، 15.4% من إجمالي السكان.

غيث آيتوك

5000 زائر يومياً

قال غيث آيتوك، مدير الجناح التركي في «إكسبو 2020»، وهو مصمم ومهندس معماري: يزور الجناح التركي كل يوم الآلاف من الزوار بمختلف جنسياتهم، وقد يصل عددهم إلى 5000 زائر يومياً، وبذلك يتجاوز إجمالي عدد زوار الجناح ما يقارب 485 ألف زائر، مبيناً أن إدارة الجناح التركي تتبع مباشرة لوزارة التجارة التركية، وعملنا على إشراف وتصميم مباشر مع مجموعة من المصممين من أجل المشاركة، والخروج بهذا الشكل المستوحى للجناح، ولا يعمل ذلك فقط من أجل الترويج أو التسويق لتركيا ومعالمها الشهيرة فقط، بل أيضاً من أجل تأسيس شراكات استثمارية وتجارية مشتركة بين الجانبين التركي - الإماراتي ويمتد إقليمياً وعالمياً، حيث تمتلك الإمارات ودبي موقعاً مهماً على خريطة التجارة والخدمات العالمية.