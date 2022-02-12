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حاكم أم القيوين يحضر حفل تخرج محمد العليلي من أكاديمية شرطة دبي
حاكم أم القيوين لدى حضوره الحفل (وام)
13 فبراير 2022 01:58

أم القيوين (وام)

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، الاحتفال الذي أقامه سيف حميد بن بدر العليلي في منطقة الراعفة بمناسبة تخرج نجله الملازم محمد في أكاديمية شرطة دبي وحصوله على سيف الشرف والمركز الأول في المجموع العام. 
كما حضر الاحتفال الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، وراشد محمد أحمد، مدير التشريفات بالديوان الأميري، وعدد من أبناء القبائل والمسؤولين والشخصيات والمدعوين. 
وقدم صاحب السمو حاكم أم القيوين والشيوخ والمدعوون التهنئة للخريج الملازم محمد سيف بن بدر العليلي وإلى والده بهذه المناسبة، متمنين له التوفيق والسداد في مسيرته العملية، وأن يساهم وإخوانه الخريجون في مسيرة التقدم والرقي التي يشهدها وطننا العزيز في مختلف المجالات وعلى الصعد كافة.

أم القيوين
سعود بن راشد المعلا
أكاديمية شرطة دبي
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