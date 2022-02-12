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13 نوعاً مهددة بالانقراض تحظى بالحماية في «بو السياييف»
13 نوعاً مهددة بالانقراض تحظى بالحماية في «بو السياييف»
13 فبراير 2022 01:58

هالة الخياط (أبوظبي)

 نجحت محمية بو السياييف في توفير الحماية لـ 13 نوعاً من الكائنات الحية المحددة بالانقراض، منها 10 أنواع من الطيور، ونوعان من الزواحف ونوع من الثدييات.
وتعتبر بو السياييف واحدة من أهم المحميات في شبكة زايد للمحميات الطبيعية التي تضم 19 محمية وتديرها هيئة البيئة- أبوظبي، حيث تضم 99 نوعاً من الطيور منها: 93 طائراً مقيماً و6 طيور مهاجرة، ونوعان من الزواحف، ونوعان من الثدييات، ونوع واحد من النباتات، كما تعتبر المحمية منطقة للتكاثر ووضع البيض لأكثر من 150 نوعا من الأسماك، وأبرزها الدلافين ودولفين المحيط الهندي - الهادي قاروري الأنف. 
وتؤكد هيئة البيئة - أبوظبي أنه مع تحسن الطقس تطول المدة التي يقضيها الجمهور، وهو يستمتع بالبيئة الطبيعية، وهو ما يوجب عليه التحلي بالمسؤولية عند زيارة المواقع الطبيعية في الدولة، والحد من السلوكيات الخاطئة على البيئة، مشيرة إلى أنه لا يسمح بجمع العينات من المحمية من دون ترخيص، وعدم مطاردة الحيوانات البرية أو إلقاء النفايات، كما يمنع التقاط صور فوتوغرافية بغرض تجاري من دون ترخيص، ويمنع إزالة أو إتلاف اللوحات الإرشادية، ويمنع تخطي السرعة المحددة ورمي الخطاف، أو الصيد دون ترخيص.
والمحمية التي تقع غرب قناة المصفح تعتبر منطقة هامة للطيور المهاجرة والمقيمة وتضم مجموعة من الموائل المناسبة لطيور النحام الكبير «الفلامنجو» وغيره من الطيور المهاجرة. وقد انضمت المحمية للشبكة العالمية لمواقع الأراضي الرطبة عام 2016 ضمن الاتفاقية الدولية المعروفة باتفاقية رامسار.
كما أن المحمية ذات قيمة صون عالية بسبب وجود موائل فريدة من نوعها للأراضي الرطبة كأشجار القرم، والسبخات الملحية والأعشاب البحرية والسهول الطينية الواقعة بين منطقتي المد والجزر.
وتعتبر السهول الطينية ومناطق القرم موطنا لأكثر من 80 طائراً مهاجراً ومقيماً، حيث تمتد أشجار القرم على مساحة 3.9 كم²، كما توجد الأعشاب البحرية على مساحة ممتدة على 22.22 كم². 
 ويدعم موقع المحمية عدة آلاف من الطيور المقيمة والمهاجرة، مثل طيور بلشون الصخور، طيور عقاب السمك «الدمي»، طيور زقزاق السرطان، طيور خطاف بحر قزوين، وطيور الخرشنة الصغيرة، كما يدعم الموقع وجود سلاحف منقار الصقر والسلاحف الخضراء المهددتين بالانقراض.

محمية بو السياييف طيور الفلامنجو
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