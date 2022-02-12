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«بيئتنا مسؤوليتنا» في بلدية أبوظبي
ضرورة التصدي للظواهر السلبية (من المصدر)
13 فبراير 2022 01:55

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال مركز بلدية الوثبة ورشة افتراضية بعنوان «بيئتنا مسؤوليتنا» ضمن مبادرة «عاصمتي»، استهدفت أفراد المجتمع كافة، وذلك بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، وذلك ضمن جهودها المتواصلة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع. 
وهدفت الورشة إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية وضرورة المحافظة على المظهر الجمالي المتميز لمدينة أبوظبي، والتصدي للظواهر السلبية، وكذلك تفعيل الدور المجتمعي للبلدية، وتعزيز سبل المشاركة والتواصل مع كافة فئات وشرائح المجتمع.
وتحدثت خلال الورشة نجلاء البلوشي، منسق توعية عامة من مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، حيث تطرقت إلى العديد من المحاور، من بينها: توعية أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على المظهر الجمالي المتميز لمدينة أبوظبي، وكذلك أهمية إعادة التدوير للبيئة والآثار الإيجابية المترتبة عليه، بالإضافة إلى توعية الجمهور بنشر الوعي البيئي لخلق بيئة آمنة وصحية ومستدامة.

بلدية أبوظبي
دائرة البلديات والنقل
مركز أبوظبي لإدارة النفايات
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