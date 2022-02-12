ابتكار نظام ذكي للمراقبة الطبية

لمياء الهرمودي (الشارقة)

ابتكر الطالبان محمد عبد الرحيم الياسي وعمار ياسر الأنصاري من ثانويات التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني فرع "الشارقة" نظاماً ذكياً لمراقبة المرضى، حيث يمكن للأطباء أو الممرضين أو الأشخاص المسؤولين عن المرضى وكبار السن تتبع صحة المرضى عن بُعد وعن طريق الموقع الإلكتروني، والحصول على رسائل قصيرة عبر نظام خاص مقترن بجهاز المراقبة.

وقال الطالب محمد عبد الرحيم الياسي: من خلال الجهاز، يمكننا بناء نظام ذكي لمراقبة حالة مريض «الكورونا» على سبيل المثال بشكل دوري، عن طريق استخدام أجهزة استشعار مبتكرة لاستشعار وقياس درجة الحرارة وعدد ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم وضغط الدم، ثم إرسال تقرير للطبيب المعالج بشكل رسالة نصية، وأيضاً عبر برنامج خاص يتم تحميله على جهاز الكمبيوتر الخاص بالشخص المسؤول، والذي يتم من خلاله إخباره بحالة المريض كل خمس دقائق، وبذلك يتسنى للطبيب المعالج اتخاذ الإجراء اللازم في حالة تدهور الحالة.

وأضاف الطالب عمار ياسر الأنصاري، أن هذا النظام سيساعد في تقليل عدد الحالات المحجوزة بالمستشفيات، وتوفير أسرة للحالات المستعصية والخطرة، كما أنه في الوقت نفسه سيساعد كبار السن وذويهم، من متابعة حالتهم بشكل مستمر وعن بُعد، دون الحاجة للبقاء لفترات طويلة في المكان نفسه، بالإضافة إلى تفادي تدهور حالة مريضهم، وإسعافه أو طلب المساعدة له في الوقت المناسب.