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7 آلاف فكرة مبتكرة لـ«أفكاري»
7 آلاف فكرة مبتكرة لـ«أفكاري»
13 فبراير 2022 01:55

دبي (وام)

 تلقت هيئة كهرباء ومياه دبي أكثر من 7.000 فكرة في عام 2021 من خلال منصة «أفكاري» الإلكترونية الداخلية المخصصة لتشجيع موظفي «الهيئة» على الإبداع والابتكار، ليصل بذلك إجمالي عدد الأفكار التي استقبلتها «الهيئة» عبر المنصة منذ عام 2015 إلى أكثر من 47 ألف فكرة. ونظمت «الهيئة» افتراضياً خلال العام الماضي 9 حملات ترويجية و86 ورشة عمل و78 جلسة عصف ذهني لتحفيز الموظفين على المشاركة في مبادرات «الهيئة» ومشاريعها، والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم ودراستها. 
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تعمل «الهيئة» من خلال برامج الأفكار والمقترحات على ترسيخ ثقافة الابتكار بين موظفيها وكافة أفراد المجتمع، وتعتمد على الابتكار بوصفه ركيزة أساسية في عملها ونهجها المؤسسي وتمضي بخطى واثقة نحو الاستعداد للخمسين سنة القادمة، وبناء مستقبل مستدام تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم، وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دولة الإمارات من أكثر الدول ابتكاراً في العالم.

هيئة كهرباء ومياه دبي
سعيد محمد الطاير
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