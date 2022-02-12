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الإمارات
«الشارقة تبتكر» يناقش ابتكارات المستقبل
«الشارقة تبتكر» يناقش ابتكارات المستقبل
13 فبراير 2022 01:56

الشارقة (وام)

 ينطلق غداً المنتدى الافتراضي بعنوان «الشارقة تبتكر» الذي تنظمه لجنة الإشراف على شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، حيث تتضمن أجندة المنتدى حواراً ملهماً مع الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير مكتب «الشارقة الرقمية». 
ويتناول كل من الدكتور مروان الزرعوني مدير إدارة خدمات المعلومات بمركز دبي للأمن الإلكتروني والمدير التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين والمخترع خليفة الجزيري مستشار مشاريع قطاع تنظيم الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد والمدير التنفيذي لمجموعة «سمارت أي أو تي» في حوار بعنوان «مفهوم الابتكار وآخر مستجدات ابتكارات المستقبل».. مفهوم الابتكار والدور الذي يلعبه في دعم وخدمة توجهات حكومة دولة الإمارات المستقبلية.

الشارقة
شهر الإمارات للابتكار
سعود بن سلطان القاسمي
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