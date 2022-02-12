عمليات جراحية روبوتية للإمارات للخدمات الصحية

دبي (الاتحاد)

استعرضت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أمس، عمليات جراحية روبوتية في بث حي، خلال افتتاح معرض المشاريع الابتكارية في معرض «إكسبو 2020 دبي»، معلنة بشكل رسمي بدء برنامج فعالياتها لشهر الابتكار، تحت شعار «الإمارات تبتكر».

وجاء الافتتاح بحضور كل من الدكتور عبد العزيز عبد الله الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وأكد الزرعوني، أن مخرجات شهر الابتكار لهذا العام ستكون لافتة، نظراً للأجواء التنافسية الخلّاقة التي تشهدها البلاد، مما يبشر بنقلة نوعية في واقع الابتكار الذي بدأ يتحول إلى ممارسة يومية في بيئات العمل.