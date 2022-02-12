مريم المهيري: حماية البيئة أولوية في استراتيجيات الإمارات

دبي (الاتحاد)

قالت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة: «على مدار العقود الخمسة الماضية كانت ولا تزال حماية البيئة، وضمان استدامة مواردها وتنوعها البيولوجي أولوية في توجهات واستراتيجيات دولة الإمارات، وضمن احتفالنا بيوم البيئة الوطني الخامس والعشرين، والذي يأتي تحت شعار العمل من أجل المناخ، نوجه رسالة للعالم أجمع عبر مبادرتنا بالتعاون مع (إكسبو 2020 دبي)، نؤكد من خلالها أن التعاون والتكاتف هما السبيل الأنجح والأسرع للتعامل مع كافة التحديات التي تواجهنا، لنعزز حماية بيئتنا، ونضمن مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة».

جاء ذلك على هامش فعالية نظمتها وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس، بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي»، تحت عنوان «رسالة الإمارات للعالم - العمل من أجل المناخ»، لزراعة شتلات من الأشجار المحلية «الغاف، السمر، السدر»، وبمشاركة ممثلين عن إدارة «إكسبو» وعدد كبير من أجنحة الدول الموجودة في المعرض. وتأتي الفعالية في إطار احتفالات دولة الإمارات بيوم البيئة الوطني الخامس والعشرين، كما تستهدف تأكيد أهمية التوسع في زراعة الأشجار لدعم جهود خفض الانبعاثات، ما يساهم في تعزيز العمل من أجل المناخ، حيث وزعت وزارة التغير المناخي والبيئة شتلات من الأشجار المحلية الثلاث على كافة أجنحة الدول المشاركة في معرض «إكسبو 2020 دبي»، ودعت ممثلين عن الأجنحة للمشاركة في زراعتها في ساحة «مشتل إكسبو 2020» كرسالة للعالم للتعاون والتكاتف لمواجهة التحدي الأخطر الذي يهدد مستقبل كوكب الأرض، وتم اختيار معرض «إكسبو 2020 دبي» لإقامة الفعالية وزراعة الشتلات لأهميته العالمية كمنصة تجمع ممثلين عن دول العالم، وتأكيداً على ما يمثله كأيقونة عالمية للاستدامة.

وأضافت معالي المهيري: «ننطلق في مبادرتنا من نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في ضرورة أن نعطي للبيئة على قدر ما نأخذ منها، عبر زراعة أشجار جديدة نتشارك فيها مع دول العالم أجمع ممثلة في القائمين على أجنحتها في (إكسبو 2020 دبي)، لنؤكد على أهمية التوسع في زراعة الأشجار التي تسهم في خفض معدلات الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وتغير المناخ بشكل عام».

وحرصت وزارة التغير المناخي والبيئة عبر الفعالية إلى تأكيد مجموعة من الرسائل المهمة، يأتي في مقدمتها أهمية التعاون الدولي ومشاركة الجميع في جهود الحد من التغير المناخي والتكيف مع تداعياته، وبيان مدى أهمية زراعة الأشجار في تعزيز هذه الجهود، والتأكيد على القيمة التي تمثلها الأشجار المحلية (الغاف، السمر، السدر) لدولة الإمارات، وإيصال رسالة للمجتمع المحلي بكافة فئاته على ضرورة المشاركة في جهود تحقيق الاستدامة.

أكبر من شتلات صغيرة

قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في الإمارات: «ما نغرسه اليوم أكبر من مجرد شتلات صغيرة، إنها رسائل للعالم الذي يواجه تحديات مناخية صعبة، وفرصة لتعزيز التعاون مع ضيوف (إكسبو) للعمل معاً على إيجاد حلول مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات».

وأضافت معاليها: «جعلت حكومة دولة الإمارات من الاستدامة أولوية في استراتيجيتها الوطنية، وتعمل على إبرازها من خلال فعاليات (إكسبو 2020 دبي)، الذي يشكل منصة لتواصل العقول وصُنع المستقبل، واستعراض وتبادل أفضل الممارسات البيئية، وغرس بذور التغيير لمستقبل أكثر استدامة، تعمل حكومة الإمارات على استشرافه من خلال (إكسبو 2020 دبي)، الذي يعمل على دمج مفهوم الاستدامة بالتعليم والوعي المجتمعي ونمط الحياة السائد لدى سكان الدولة، لتكون هذه الشتلات، وغيرها من المبادرات بذرة لحقبة مستقبلية تشارك فيها الأجيال الشابة بمواجهة التحديات العالمية الكبرى التي تتطلب من العالم الوقوف صفاً واحداً».