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«دلسكو» تفتتح بوابات «إكسبو 2020 دبي»
فريق شركة دلسكو (من المصدر)
13 فبراير 2022 01:57

دبي (الاتحاد)

في إطار الاحتفال الرمزي اليومي بفتح بوابات المعرض العالمي من قبل أبرز الشركاء والشخصيات، افتتحت «دلسكو»، مزود الحلول المتكاملة والشريك الرسمي لإدارة النفايات في «إكسبو 2020 دبي»، بوابات «إكسبو 2020 دبي»، تأكيداً على المضي قدماً في تحقيق رؤية وأهداف «إكسبو» و«دلسكو» المشتركة لمستقبل مستدام.
وشارك في افتتاح البوابات ديفيد ستوكتون، الرئيس التنفيذي لشركة دلسكو، إلى جانب عددٍ من المديرين في الشركة، وفريق عمل «دلسكو» الذي عمل بجهد خلف الكواليس طوال الأشهر الماضية و«إكسبو 2020 دبي». وجاء افتتاح البوابات عقب تدشين «دلسكو» عدداً من منشآتها التي تعمل في مجال معالجة النفايات، وهي خطوة أخرى نحو إبعاد النفايات عن مكب النفايات، والمساعدة في تمهيد الطريق لتحقيق أهداف الاستدامة في «إكسبو 2020 دبي».

دلسكو
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إكسبو 2020 دبي
دبي
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