شرطة دبي تحتفي بأسبوع «أم الإمارات»

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس شرطة دبي النسائي مسيرة «أم الإمارات» في «إكسبو 2020 دبي».

أكدت الرائد خبير عنود السعدي، رئيس مجلس شرطة دبي النسائي، أن المجلس يشعر بالفخر والاعتزاز للاحتفاء بأسبوع «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، باعتبارها الشخصية الأكثر تأثيراً في مجال حقوق المرأة لعام 2021، من المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، مضيفةً أن المسيرة طافت أرجاء «إكسبو 2020 دبي» بمشاركة المجلس وعضواته، والموظفات العسكريات والمدنيات، إلى جانب انضمام عددٍ من أفراد الجمهور النسائي في «إكسبو».

وأضافت الرائد خبير عنود السعدي، أن مشاركة المجلس في أسبوع «أم الإمارات» تأتي انطلاقاً من دعم القيادة العامة لشرطة دبي للمرأة الإماراتية التي سطّرت إنجازاتها بجدارة في مختلف المجالات وفق رؤية سموها لتشارك الرجل في مسيرة التنمية والتطوير والتحديث، وتحقق مكانتها المرموقة التي وصلت إليها على الصعيدين المحلي والعالمي.