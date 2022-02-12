رئيس وحدة الأعمال العالمية للتعليم في «أمازون ويب سيرفيسز» لـ«الاتحاد»: التقنيات السحابية مستقبل رقمنة التعليم

دينا جوني (دبي)

شهد التعليم تحولات واضحة، أحدثها التعلّم عن بُعد والهجين اللذان اعتُمدا حلاً بديلاً عن التقليدي أو الحضوري خلال جائحة «كورونا»، بسبب إغلاق المدارس في مختلف دول العالم. لذلك، فإن أي حديث عن نماذج تعليمية جديدة، لا يجدي نفعاً إلا إذا كان مقروناً بالتقنيات السحابية الجديدة في المدارس والجامعات، القادرة على تقديم تجارب تعليمية مرنة كفيلة بمواجهة التحديات الراهنة.

ويرسم بول جريست، رئيس وحدة الأعمال العالمية لقطاع التعليم في «أمازون ويب سيرفيسز» في حوار مع «الاتحاد» الاتجاهات المستقبلية للتعليم، واقترانها بالحلول السحابية المطبقة في عددٍ من الجامعات في الدولة وخارجها، من دون إغفال تعزيز مستوى أمان وحماية بيانات الطلبة أولوية قصوى.

وقال جريست: إن «أمازون» تعمل على التكيّف مع التحديات التي أصبحت أكثر تعقيداً منذ بدء تفشي جائحة «كوفيد - 19» خلال العام المنصرم، والتي أدت إلى ظهور نماذج تعلم جديدة. وقد دفع ذلك المؤسسات التعليمية إلى إعادة التفكير بطرق جديدة لتقديم النماذج التعليمية على نحو أكثر فعالية من حيث التكلفة، وأكثر مرونة وقابلية للتطوير. ولا شك في أن التقنيات والحلول الرقمية الحديثة ساعدت في تمكين المؤسسات التعليمية، وتعزيز قدرتها على الابتكار وتلبية الاحتياجات والمتطلبات للطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية.

وأشار إلى أن الاتجاه الأكبر اليوم يتمثل في بروز التعلّم المرن عبر «الإنترنت» كوسيلة فعّالة لضمان استمرارية التعليم، حيث يوفر للطلاب مستوى أعلى من الراحة والملاءمة لاستكمال تجارب التعلم بما يتناسب مع متطلباتهم. ويعتمد المعلمون اليوم على التقنيات الحديثة لتعزيز مشاركة الطلبة وتخصيص منهجيات ونماذج التعلم. كما بدأ الجميع يدرك مدى أهمية الدور الذي تلعبه التقنيات السحابية في مساعدة المؤسسات على ابتكار منهجيات وطرق جديدة للتعليم. ويظهر ذلك من خلال الزيادة الكبيرة في معدلات تبني التقنيات السحابية بين الجامعات والمدارس، ما أدى إلى تحسين التجارب التعليمية لملايين الطلاب من خلال الاستثمارات في أنظمة التعلم والتقييم واسعة النطاق، وكذلك التوسّع في مجال إمكانيات الوصول إلى المناهج التعليمية خارج الفصول الدراسية.

بول جريست

مهارات الحوسبة

واعتبر جريست أن المؤسسات الأكاديمية تعمل على تكييف خدماتها لتزويد الطلبة والمتعلمين بمجموعة من المهارات الجديدة التي يحتاجون إليها في سوق العمل المتغيرة باستمرار. ويمثّل منهج التعلم مدى الحياة أولوية رئيسية للمؤسسات التعليمية، بدءاً من مرحلة الحضانة وحتى الثانوية، وصولاً إلى مرحلة التعليم العالي والدراسات العليا، وكذلك للشركات المتخصصة في تكنولوجيا التعليم، ولتحقيق هذه الغاية، تعمل «أمازون ويب سيرفيسز» مع المؤسسات التعليمية والجامعات حول العالم لتوسيع نطاق الوصول إلى برامج التدريب على المهارات السحابية والمناهج التعليمية. ويوفر برنامج أكاديمية «أمازون ويب سيرفيسز» AWS Academy، لمؤسسات التعليم العالي منهجاً مجانياً جاهزاً لتعليم الطلبة مهارات الحوسبة السحابية، ويتيح للمشاركين الحصول على شهادات اعتماد معترف بها، فضلاً عن اكتساب مهارات متميزة في مجال الحوسبة السحابية، والتي تخولهم الحصول على وظائف في هذا المجال الذي يشهد طلباً متزايداً.

وقال: يساعد هذا المنهج المؤسسات التعليمية على مواكبة أحدث ابتكارات سحابة AWS حتى تتمكن من تزويد الطلاب بالمهارات التي يحتاجون إليها للحصول على وظائف في واحدة من أسرع المجالات نمواً. ومن المؤسسات التعليمية في المنطقة العربية التي تقدم مناهج أكاديمية AWS جامعة حمدان بن محمد الذكية، والجامعة الأميركية في الشارقة، والجامعة الأميركية في البحرين، وجامعة مردوخ، وجامعة البحرين وغيرها.

تجارب

وشرح جريست أن جامعة حمدان بن محمد الذكية (HBMSU)، تعتبر مثالاً على توجه المؤسسات التعليمية نحو اعتماد تقنيات الحوسبة السحابية. وقد نجحت الجامعة خلال عام 2020 في نقل وتحويل جميع أنظمتها وخدماتها الذكية من مراكز بياناتها إلى سحابة (AWS). وساهمت هذه الخطوة في توفير فوائد فورية لجامعة حمدان بن محمد الذكية، مثل توفير التكاليف التشغيلية وزيادة مستويات المرونة والأمان، وفتح آفاق جديدة للابتكار والبحث والتوسع العالمي.

وقد تطلبت هذه الخطوة تعاوناً وثيقاً بين فريق «أمازون ويب سيرفيسز» والفريق التقني في الجامعة. وتم في إطار هذا التعاون تحديد أهمية تطوير مهارات القوى العاملة في وقت مبكر، باعتباره ضرورة لنجاح المشروع، وتم تعزيز مهارات الفريق وخبراته من خلال برامج تدريبية معتمدة مكنتهم من تنفيذ مشروع نقل الأنظمة والخدمات الذكية إلى سحابة AWS.

رقمنة التغيير

أكد بول جرسين جريست أن التحول الرقمي يشكّل السبيل الوحيد للمؤسسات التعليمية لتقديم مناهج ونماذج تعليمية حديثة. ففي أعقاب النمو المتسارع لوتيرة التحول الرقمي خلال الجائحة، ارتفعت توقعات الطلاب وأولياء أمورهم فيما يتعلق بالقدرة على التعلم والدراسة بأشكال مختلفة، عبر مجموعة واسعة من القنوات.

ولفت إلى أنه ببساطة، فإن الرقمنة باتت هي الواقع الجديد ليس في التعليم وغيره من المجالات؛ لذا فإن الخطوة الأولى التي ينبغي اتخاذها من جانب المؤسسات التعليمية، تتمثل في ضرورة إجراء تقييم للوضع الراهن والموارد المتوفرة والبدء برحلة التحول الرقمي. ومن ناحية «أمازون»، فهي تعمل من كثب مع عملائها في مجال التعليم لفهم احتياجاتهم المحددة، وتقديم الدعم الذي قد يكون ضرورياً لتسريع وتيرة التحول الرقمي، بما في ذلك التدريب على المهارات وإدارة التغيير.

تعلّم الآلة

وعن تأثير التقنيات المتقدمة على قطاع التعليم، قال جريست: إن هناك العديد من الحلول والتقنيات الواعدة التي يمكنها مساعدة المعلمين ليصبحوا أكثر فعالية، بما في ذلك التقنيات المتقدمة مثل تقنيتي تعلم الآلة (ML)، والذكاء الاصطناعي (AI)، وحلول تحسين إدارة أعباء العمل.

وتستفيد المؤسسات التعليمية من التقنيات السحابية، مثل تعلم الآلة للمساعدة في تحسين آليات ومنهجيات التدريس والتعلم. كما يستخدم المعلمون الأدوات التي تعمل بنظام تعلّم الآلة لتحديد الطلاب الذين يحتاجون إلى الدعم في وقتٍ مبكر والعمل على تحسين مستواهم. وتعمل التقنية أيضاً على توسيع نطاق وتأثير محتوى التعلم عبر «الإنترنت»، من خلال الترجمة والنسخ، وتحويل النص المكتوب إلى سمعي، وغيرها من ميزات التخصيص. بالإضافة إلى ذلك، تساعد تحليلات البيانات المؤسسات التعليمية على اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل، وتشمل هذه القرارات كيفية زيادة مستوى الكفاءة التشغيلية، وتقديم تجارب تعليمية أفضل تساهم في الاحتفاظ بالطلاب إلى حين تخرجهم، أو حتى تقليل التكاليف.

حماية البيانات

قال جريست: إنه من المهم للغاية أن تسعى المؤسسات التعليمية والأكاديمية، بدءاً من المدارس، وصولاً إلى مؤسسات التعليم العالي وبرامج التدريب والشهادات المهنية، إلى تحديث العمليات الإدارية لتكون أكثر أماناً ومرونة وقدرة على مواكبة متطلبات مستقبل التعليم. ويشكّل تعزيز مستوى أمان وحماية البيانات أولوية قصوى بالنسبة لـ «أمازون ويب سيرفيسز».

وأضاف: تمّ تصميم سحابة AWS لتكون بيئة الحوسبة السحابية الأكثر مرونة وأماناً على مستوى العالم اليوم، كما صُممت البنية التحتية الأساسية لتلبية متطلبات الأمان للجهات الأمنية والعسكرية والبنوك العالمية والمؤسسات الأخرى ذات المهام والعمليات الحساسة.