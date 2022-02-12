تربويون: تميّز علاقة المدرسة بالأسرة سر نجاح الطالب

لمياء الهرمودي (الشارقة)

يعتبر التواصل محوراً رئيساً بين المدرسة وأولياء الأمور من أجل تحقيق أهداف العملية التعليمية في الدولة، ودعم الطلاب والطالبات في مختلف مجالات التعلم للوصول بهم إلى بر الأمان والوعي، فالتعاون من قبل أولياء الأمور والكادر الإداري والتعليمي في المدارس هو جسر أمان لا بد من أن يبنى بوعي وثقة ودراية من جميع الأطراف.

وقالت حصة الخاجة، مدير منطقة الشارقة التعليمية، لـ«الاتحاد»: «الارتقاءُ بأبنائنا وبناء شخصياتهم من النواحي كافة هدف سامٍ ترنو إليه نفوسُنا جميعاً، وكان لزاماً علينا أنْ نسعى جادّين إلى تحقيق مبدأ الشراكةِ الهادفةِ مع الإدارة المدرسية لما فيه مصلحة الطالب وتوجيههُ نحو آفاقٍ فُضلى. ولعل من نافلة القول إننا نعدّ الطالب للحياة لا للامتحان، نعدّه ليكون فاعلاً في مجتمعه، منتجاً مبدعاً حتى إذا ما دخل معترك الحياة دخلها بكفاءة واقتدار، وهذا لن يتأتّى إلا بتضافر الجهود بين أولياء الأمور وبين الإدارة المدرسية».

وأضافت: «تربيةُ الأولادِ في هذا العصرِ مسؤوليةٌ مشتركةٌ بين الأسرةِ والمدرسةِ والتي يجبُ أنْ تُمَثِّلَ شبكةَ نظامٍ تربويٍّ لأفرادِ المجتمع، وتَخَلِّي عنصرٍ من هاتين الركيزتين (الأسرة والمدرسة) عن دورهِ بالإضافة إلى ما يُسَبِّبُه من ضررٍ، يُضْعِفُ الأدوارَ الأخرى، وقد يَمْنَعُها من أداءِ عملها على الوجهِ الأكمل. والإهمالُ التعليمي التربوي نوعٌ من أنواع الإهمالِ الذي قد يتعرضُ له الأبناءُ في حياتهم الأسريّة، ويمكن تعريفه بأنه القصورُ في متابعة الأبناء فيما يتعلقُ بدراستهم ومستوى تحصيلهم العلميّ والتربويّ، أو عدم الاهتمام بذلك، أو التخلّي التام عنه. حينها يكون الطالب ضحية الإهمال، فينشأ وقد اعتراه القلق والنفور والاضطراب، ثم ما يلبث أن ينتج عن ذلك سلوك غير سوي، ولعل الدراسات والأبحاث خير دليل على ذلك».

وأكدت أن التواصل الهادف مع المدرسة من قبل ولي الأمر والمتابعة الجادة، من العواملِ الأساسية في تقوية العلاقة بين أفراد الأسرة نفسها، كما أنه من المقوماتِ الأساسيةِ لرعايةِ الأبناء والبنات، وهو في الوقت ذاتِه يساعدُ المدرسةَ على القيام بدورها وتحقيق أهدافها. فالطالبُ بات محورَ العمليةِ التعليميّةِ التعلُّميّة، وإشراكهُ في بناء المعرفةِ والقيمِ التربويةِ من خلال المتابعة الدؤوبة أصبح المعيارَ الأساسيَّ لنجاحه في الحياة، ولم تَعُدِ المادةُ العلميةُ غايةً في حدِّ ذاتها، بل الغايةُ الساميةُ التي نتطلعُ إليها تحقيقُ مبدأ الشراكةِ الفاعلةِ بين المدرسة وولي الأمر لبناء السلوك السويِّ والارتقاء بالمستوى الأكاديمي من خلال توطيد العلاقة بين الإدارة المدرسية وأولياء الأمور لما فيه خير أبنائنا وبناتنا.



تحسين العملية التعليمية

وقالت هبة محمد، أمين السر العام لجمعية الاجتماعيين، وشغلت منصب موجه خدمة اجتماعية بوزارة التربية والتعليم، إن التواصل بين الإدارة المدرسية وأولياء أمور الطلبة مهم لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التربوية، ففي ظل الظروف الراهنة وما يعيشه العالم من جائحة كورونا، وأبناؤنا وأحفادنا يتعلمون ويدرسون افتراضياً وواقعياً داخل الفصول الدراسية وفق الإجراءات الاحترازية، وجب على إدارات المدارس أن تكون أكثر احتضاناً وتفهماً وتواصلاً مع أولياء الأمور، المدرسة لم يعد دورها مثل ما كان سابقاً، سيكون عبئاً أكثر عليها، أولياء الأمور يحتاجون إلى الرسائل المكتوبة والصوتية والملاحظات الهامة لتحسين العملية التعليمية.

وأوضحت: «هناك ملاحظات عديدة، منها أنه لا بد أن يكونوا آذاناً صاغية أكثر عن ذي قبل، والإلمام بكل ما يصدر عن مؤسسة التعليم لنقل المعلومة بطريقة صحيحة والرد بأسلوب يحفه الأمان لولي الأمر في ظل الظروف المحيطة، وأن يلعب الاختصاصي الاجتماعي دوراً هاماً في التواصل صباحاً أو مساء لمتابعة الطلاب وانتشار بعض السلوكيات المرفوضة من قبل الطلاب، وتحديد أيام لفتح باب الحوار معهم والتوجيه بالمستجدات للوصول للمصداقية في التعامل، وأن تأخير الطلاب صباحاً لا يعني الإهمال أو عدم الاكتراث، فلابد من الدراسة والمصداقية في تعاملنا معهم لنكسب ثقتهم، إن التعليم أحد الحقوق الهامة لأبنائنا، ونحققه بتعاون إدارة المدرسة مع أولياء الأمور بكل احترام وتقدير».

وأوضحت: نحن على مشارف خمسين عاماً جديدة وفق عالم رقمي في كافة الجوانب، وعلى إدارات المدارس أن تواكب ذلك بكل أريحية قولاً وفعلاً. إن العلاقة الطيبة بين إدارات المدارس وأولياء الأمور سوف تنعكس بالإيجاب على أبنائنا.

التواصل الفعال

قال أحمد علي مدير ضمان الجودة في إحدى المؤسسات التعليمية في الدولة، إن التواصل الفعال مع المدرسة من وجهة نظر ولي الأمر أحد الأسباب التي تدفعه إلى تسجيل أبنائه في تلك المدرسة.

وقال: إن الهدف من التواصل تحسين الأداء الدراسي للأبناء، فالعديد من الدراسات التربوية تؤكد على وجود علاقة إيجابية بين مشاركة أولياء الأمور ومستويات تحصيل الطلبة وسلوكياتهم، وزيادة دعم المجتمع للعملية التعليمية، حيث يسعى أولياء الأمور عن رضا وقناعة وتأييد تام إلى مساندة خطط إصلاح التعليم وتطويره، ومطلوب من المعلم أن يعي أهداف مشاركة أولياء الأمور وأسبابها، فضلاً عن إتقان مهارات التواصل مع أولياء الأمور.

البيت مؤسسة تربوية أولى

أكد شادي حسن مدير عام مؤسسة بو خاطر لإدارة وتطوير التعليم، أن المدرسة مؤسسة تعليمية أساسية، فكذلك البيت مؤسسة تربوية أولى وأساسية أيضاً، ولضمان نجاح العملية التعليمية، لابد من تعاون هاتين المؤسستين في جميع المجالات حتى نحقق الأهداف المرجوة على الصعيد الاجتماعي والسلوكي والعلمي والنفسي.

وقال: في ظل انشغال ولي الأمر وقيام المدرسة بدور الأب والأم والمربي والمعلم، يعظم دور المدرسة حين يلقي ولي الأمر بكل حمل التربية عليها فهنا تعظم المسؤولية، ومن هنا لابد من إيجاد طريقة عملية تتماشى مع سرعة العصر وتراعي ظروف أولياء الأمور فتبقيهم على اطلاع مستمر بأداء أبنائهم، مما يمنحهم الراحة والاطمئنان.

تواصل

وعلى صعيد أولياء الأمور، فقد عبر عدد منهم عن أهمية التواصل، وأن يكون تواصلاً وحواراً بناءً بين الطرفين، حيث إن اتخاذ قرارات معينة في المدرسية لابد من إشراك ولي الأمر في ذلك؛ كونهم شريكاً رئيسياً في إنجاح العملية التعليمية والتربوية، وعدم اتخاذ إجراءات تعسفية بعيدة كل البعد من أن تكون تربوية في المرتبة الأولى، وقال عصام حسن: نرى بعض الإدارات المدرسية تحاول جاهدة في أن يكون هناك تواصل وحوار بناء بين المدرسة والمنزل، وهذا أمر جدي جداً، لكن في المقابل هناك إدارات تحاول قدر الإمكان بناء جدار فاصل لمنع التواصل إلا في الحالات الطارئة، وتقوم باتخاذ قرارات دون حتى الرجوع إلى آراء أولياء الأمور، وهو أمر غير مقبول؛ إذ إن عملية التربية والتعليم عملية تقوم على أساس الشراكة ين الطرفين.