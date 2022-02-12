«المعرفة والتنمية البشرية» تصدر «التعليم في زمن الجائحة.. قصة دبي»

دبي (وام)

أصدرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي فيلماً وثائقياً بعنوان: «التعليم في زمن الجائحة.. قصة دبي» يتناول قصصاً وشهادات لطلبة ومعلمين ومديري مدارس خاصة في الإمارة، فضلاً عن مسؤولين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي حول الكيفية الناجحة والفعالة التي استطاع من خلالها المجتمع التعليمي في دبي مواجهة تداعيات الجائحة، والتغلب عليها في المراحل المبكرة لظهورها منذ شهر مارس من العام 2020.

ويستعرض الوثائقي محطات مهمة في رحلة المجتمع التعليمي في دبي إبان الجائحة والأسلوب الفعال الذي تكيف به بشكل إيجابي مع المتغيرات المتسارعة التي صاحبتها لضمان صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع التعليمي كأولوية قصوى، وتأكيد استمرارية التعليم لجميع الطلبة في مختلف الظروف والأحوال، لا سيما خلال فترة الانتقال إلى التعلّم عن بُعد في المدارس والجامعات، حيث جاء نجاح تطبيق هذا النظام بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بأن «التعليم لن يتوقف» خلال فترة الإغلاق لتنفيذ برنامج التعقيم الوطني.

وقال الدكتور عبدالله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: وجدنا أنه من الأهمية بمكان توثيق هذا النموذج الاستثنائي في التعاطي بمنتهى الحكمة مع أزمة طالت تأثيراتها كافة أنحاء العالم، من خلال رصد قصص وتجارب المعلمين والقيادات المدرسية وأولياء الأمور والطلاب، وإبراز مدى الالتزام المجتمعي في دبي من أجل إثراء تجربة التعليم لجميع الطلبة، بينما يعكس العمل الوثائقي مكانة دبي الرائدة كوجهة دولية متميزة للتعليم والتعلم.

اللحظة الحاسمة

ويتطرق الوثائقي إلى اللحظة التي توقف فيها نمط الحياة التقليدية حول العالم، مع اتخاذ العديد من الدول قراراً بإغلاق المدارس مطلع شهر مارس من العام 2020م، وهو الوقت الذي اتخذت فيه حكومة الإمارات قراراً بحظر كافة التجمعات الداخلية والخارجية في المدارس، وتجميد جميع الأنشطة والفعاليات بعد الدوام المدرسي، وذلك لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع.

«دبي صف واحد»

ويسلط الوثائقي الضوء على مبادرة «دبي صف واحد»، التي جرى إطلاقها في مرحلة مبكرة من عمر الجائحة، واشتملت على جانبين منفصلين: الأول هو منصة إلكترونية تجمع في مكان واحد الكثير من الموارد التي كانت متاحة، وتقدمها للجهات التي تبحث عنها، أما الجانب الثاني من المبادرة، فكان تشكيل فريق من الهيئة يعمل على مدار الساعة، ليجيب يومياً عن الأسئلة التي كانت ترِدُ إليها.

2000 رسالة

ويوضح العمل الوثائقي أنه «خلال أول أسبوعين، أجاب فريق هيئة المعرفة على أكثر من 2000 رسالة إلكترونية ومكالمة هاتفية. كما استقبلت ما يزيد على 12000 رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وشهد الموقع الإلكتروني للهيئة حركةً كثيفة تفوق 4000 زائر». وأشار الوثائقي إلى أنه مع الإعلان عن إبقاء المدارس والجامعات مغلقة حتى نهاية العام الدراسي 2019- 2020، ورغم الظروف الصعبة خلال عام 2020م، إلا أن قلوب الناس في دبي ظلت عامرة بالأمل في ظل ثقتهم الكبيرة في الإجراءات الحكومية التي يتم اتخاذها لضمان صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع في إطار التعاون بين مختلف الجهات المعنية في إمارة دبي.