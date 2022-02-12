الطقس المتوقع غداً في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة. حركتها شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 55 كم/س. الموج في الخليج العربي مضطرب إلى شديد الاضطراب. يحدث المد الثاني عند الساعة 01:42 والجزر الأول عند الساعة 31:18 والجزر الثاني عند الساعة 05:14. في بحر عمان، الموج مضطرب. يحدث المد الأول عند الساعة 12:21 والمد الثاني عند الساعة 07:46 والجزر الأول عند الساعة 00:14 والجزر الثاني عند الساعة 56:02.