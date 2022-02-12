«الصحة»: تقديم 8280 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة
عامل يحضر جرعة من لقاح
12 فبراير 2022 16:21
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 8280 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية. بذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 23.840.593 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 241.05 جرعة لكل 100 شخص. يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19».