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مجمع دبي للعلوم لـ «الاتحاد»: إطلاق 3 مراكز للبحث والتطوير للخدمات الصحية العام الجاري
مجمع دبي للعلوم لـ «الاتحاد»: إطلاق 3 مراكز للبحث والتطوير للخدمات الصحية العام الجاري
12 فبراير 2022 15:21

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكد مجمع دبي للعلوم، المضي قدماً نحو جذب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من الأسواق الرئيسية مثل الهند وأوروبا، ودعم النمو في السياحة العلاجية والابتكار والإنتاج في مجال الرعاية الصحية. 
وأعلن مروان عبد العزيز جناحي المدير العام لمجمع دبي للعلوم، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، أن العام الجاري 2022، سيشهد إطلاق ثلاثة مراكز للبحث والتطوير بمجال الخدمات الصحية، لتضاف لغيرها من المشاريع الاستثمارات للارتقاء بواقع القطاع الصحي والصناعات ذات الصلة. 
وقال: «تشمل المراكز الثلاثة الجديدة، مركز أبحاث عالمياً لمنتجات الرعاية الصحية بالأعشاب من قبل شركة هندية، ومجمعاً لتجربة مكونات العطور والنكهات الجديدة من قبل شركة سويسرية، المقر الرئيسي لمنظمة الكيماويات النرويجية جوتن».
وأشار إلى أن 50% من الشركات الجديدة المسجلة خلال عام 2021 هي شركات ناشئة، مما يعزز مكانة دبي العالمية كمركز رائد للشركات الناشئة والمواهب، ويرسخ موقع مجمع دبي للعلوم باعتباره الخيار الأفضل للشركات العاملة في القطاعات الحيوية مثل قطاعات الطب والصحة والأدوية. 
ولفت إلى أن المجمع حظي باهتمام تجاري كبير من قبل الأسواق الأوروبية والآسيوية، مشيراً إلى أن من بين 400 شركة في المجمع، تبلغ نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة 50%، وهو ما يشكّل نمواً ملحوظاً عن نسبة 40% المسجلة في العام 2020. 
وأفاد أن 20% من الشركات الجديدة التي سجلت العام الماضي كانت من الهند، وحوالي 30% من الشركات الجديدة التي انضمت إلى المجمع في عام 2021 متخصصة في تصنيع الأجهزة الطبية. 

مجمع دبي للعلوم
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