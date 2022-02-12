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بدء تقديم خدمة «تشعيع» الدم بدبي
بدء تقديم خدمة «تشعيع» الدم بدبي
12 فبراير 2022 15:18

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت هيئة الصحة في دبي عن بدء تقديم خدمة تشعيع الدم ومكوناته من خلال مركز دبي للتبرع بالدم، تقدم للمنشآت الصحية المتعاقدة مع المركز.وحسب الهيئة، تتم خدمة تشعيع الدم من خلال تعريض وحدات الدم لنوع خاص من الأشعة، تقوم بقتل كرات الدم البيضاء، التي يمكن أن تحدث مضاعفات لبعض المرضى أثناء عملية نقل الدم، وتقدم الخدمة على الوحدات الدموية حسب طلب المريض، حيث إذا كانت وحدات الدم المتبرع بها من أحد أقارب الدرجة الأولى للمريض، يفضل في هذه الحالة تشعيع الدم، كذلك إذا كان المريض ممن يعانون من ضعف في جهاز المناعة، أو حديث الولادة يفضل أيضاً تشعيع الدم لتفادي أي أعراض جانبيه خلال عملية نقل الدم.
وأكدت الهيئة أن الخدمة تقدم وفق أفضل المعايير العالمية، وتقدم بثمن قدره 50 درهماً، مضافة إلى ثمن وحدة الدم المطلوبة، كما تنطبق الخدمة على وحدات خلايا الدم الحمراء المركزة، والصفائح الدموية.
وذكرت الهيئة في تعميم وجهته إلى كافة المهنيين الصحيين، والمنشآت الصحية العاملة ضمن نطاق اختصاص وصلاحيات الهيئة، أن الخدمة تتم بناء على طلب الطبيب المعالج للمريض في المنشآت الصحية المتعاقد معها. 

هيئة الصحة في دبي
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