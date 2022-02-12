أردوغان يبدأ زيارة رسمية إلى الإمارات الاثنين القادم

يبدأ فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، الاثنين القادم، زيارة رسمية لدولة الإمارات تستمر يومين، تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تبحث الزيارة العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى تناول الجانبين مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وشهدت العلاقات التركية – الإماراتية في نهاية العام 2021 نقلة نوعية، تزامنت مع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتركيا تلبيةً لدعوة وجهها له الرئيس التركي، لتكون هذه الزيارة محطة رئيسية في طريق تعزيز العلاقات بين البلدين، وفتح صفحة جديدة تركز على المصالح المشتركة بينهما.

وكان سموه والرئيس التركي خلال زيارته الرسمية إلى أنقرة في 24 نوفمبر الماضي، استعرض فرص تعزيز آفاق التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وغيرها من المجالات التي تدفع عملية التنمية والتقدم في البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية تعزيز ركائز الأمن والسلام والاستقرار والتي تشكل القاعدة الأساسية لانطلاق التنمية والبناء والمضي نحو المستقبل المزدهر الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة.

وأكد سموه خلال الزيارة أن البوصلة التي توجه سياسة الإمارات الخارجية هي دعم السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، مبدياً التطلع إلى التعاون والشراكة والعلاقات الإيجابية مع كل دول المنطقة، «لأن هدفنا هو التنمية والازدهار للجميع.. وإيماننا الأساسي هو أن هذا هو الطريق لتحقيق تطلعات شعوبنا»، كما أعرب سموه عن تطلعه إلى أن تكون زيارته لتركيا بداية لمرحلة جديدة.

كما أكد سموه أن الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الإمارات وتركيا كبيرة وتوفر فرصاً واعدة يمكن استثمارها والاستفادة منها في مختلف المجالات، خاصة التبادل التجاري غير النفطي الذي نما بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن هذا يضع أسساً قوية يمكن البناء عليها والانطلاق منها لخدمة التنمية في بلدينا خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عقب المحادثات عن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، ولتعزيز دعم الاقتصاد التركي وتوثيق التعاون بين البلدين.

وسيركز الصندوق على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية، ومنها الطاقة والصحة والغذاء.

وخلال مكالمات هاتفية متبادلة بين الجانبين خلال الفترة الماضية، بحث سموه وفخامة رجب طيب أردوغان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في جميع المجالات التي تحظى باهتمام مشترك وتدعم مسارات التنمية والتطور في البلدين.

كما استقبل سموه مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية جمهورية تركيا الصديقة وبحثا مختلف أوجه العلاقات بين البلدين وتنميتها، خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر في الموضوعات والمستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً.

وبتوجيهات من سموه، قدمت الإمارات 36.7 مليون درهم إلى تركيا للمساهمة في إعادة تأهيل المناطق المتأثرة من حرائق الغابات والفيضانات،

كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي، منها 10 اتفاقيات ومذكرات تعاون أمنية واقتصادية وتكنولوجية.

وبلغت قيمة التجارة بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2021، أكثر من 26.4 مليار درهم، بقفزة نمو 100% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما تشارك تركيا في معرض إكسبو 2020 دبي، بجناح في منطقة الاستدامة، وتم تصميمه تحت شعار«ُصنع المستقبل من أصل الحضارات».