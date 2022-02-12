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محمد بن زايد يتلقى رسالة خطية من رئيس الفلبين تسلمها عبدالله بن زايد
عبدالله بن زايد يتسلم الرسالة
12 فبراير 2022 13:47

 تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رسالة خطية من فخامة رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.
 تسلم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لدى استقباله في مقر إكسبو 2020 دبي معالي روبرت اي بورجيه المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين.
 كما سلم سموه معاليه، رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى فخامة رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين تتصل أيضاً بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
 وبحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومعالي روبرت اي بورجيه خلال اللقاء علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
 واستعرض الجانبان مشاركة جمهورية الفلبين الصديقة في إكسبو 2020 دبي ودور هذا الحدث العالمي البارز في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات المهمة مثل الصناعة والتجارة.
 ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي روبرت اي بورجيه مؤكداً على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين والحرص على تعزيزها وتنمية التعاون في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.
 من جانبه أشاد معالي روبرت اي بورجيه بالتنظيم المبهر لإكسبو 2020 دبي الذي يشهد مشاركة واسعة لنحو 192 دولة ما يسهم في توفير منصة عالمية مهمة لخلق فرص واعدة للتعاون والشراكة بين الدول لافتا إلى أن بلاده تشارك للمرة الأولى بجناح مستقل لها في فعاليات إكسبو العالمية منذ بداية مشاركتها قبل عقود.
 كما أعرب معاليه عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي. حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لـ "إكسبو 2020 دبي".

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
عبدالله بن زايد
الفلبين
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