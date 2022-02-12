سفارة الدولة في كييف تهيب بالمواطنين تأجيل السفر إلى أوكرانيا

أهابت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في كييف، مواطني الدولة تأجيل السفر حالياً إلى أوكرانيا، كما دعت جميع مواطني الدولة المتواجدين في أوكرانيا بالتواصل معها عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024.
جاء ذلك بحسب الحساب الرسمي لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في كييف.
تهيب سفارة الدولة في كييف بمواطني الدولة تأجيل السفر حالياً إلى أوكرانيا كما تدعو جميع مواطني الدولة المتواجدين في أوكرانيا بالتواصل معها عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024— UAE Embassy in Ukraine (@UAEEmbassyKyiv) February 12, 2022