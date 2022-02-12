سفارة الدولة في كييف تهيب بالمواطنين تأجيل السفر إلى أوكرانيا

أهابت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في كييف، مواطني الدولة تأجيل السفر حالياً إلى أوكرانيا، كما دعت جميع مواطني الدولة المتواجدين في أوكرانيا بالتواصل معها عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024.

جاء ذلك بحسب الحساب الرسمي لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في كييف.