حاكم عجمان: لن ندخر جهداً في رفع المستوى التدريبي للشباب

عجمان (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على أهمية التأهيل الأكاديمي والعلمي وتدريب أبناء الوطن على الأساليب الحديثة والممارسات الشرطية السليمة، والمحافظة على الأمن والأمان والاستقرار، وذلك من خلال الانخراط في السلك الشرطي، مشيراً سموه إلى أن العلم والتدريب يظلان حاجة إنسانية دائمة ومتجددة لا تحدها حدود من أجل خدمة الوطن وأمنه.

جاء ذلك لدى استقبال سموه بالديوان وبحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، خريجي «حفل تخريج الخمسين» والذي شهد تخريج 706 من الطلاب والطالبات من كل من كلية الشرطة بأبوظبي وأكاديمية شرطة دبي وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، حيث بلغ عدد خريجي أبناء إمارة عجمان في هذا الحفل 17 خريجاً هنأهم سموه على تخرجهم بدرجة متقدمة ومتميزة.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان: إنه يشعر بالسعادة والرضا والفخر بتخرجهم، منوهاً إلى أن تخرجهم وتفوقهم سيكونان دافعاً لانخراط الشباب من أبناء الوطن في المجال الشرطي، وسيؤديان إلى تشجيع الآخرين من الشباب وغيرهم للحصول على الثقافة الشرطية والتدريب والتأهيل المتميز ومواصلة مسيرة التعليم، والوصول إلى أعلى المستويات والانضباط وتحمل المسؤولية لحماية الوطن وقيادة العمل الشرطي في المستقبل.

وأضاف سموه: إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لن تدخر جهداً من أجل رفع المستوى التدريبي لشباب الوطن، وكذلك القائمين على أمر وزارة الداخلية وإدارات الشرطة الذين يعملون دائماً من أجل إتاحة الفرصة لكل المواطنين، وتزويدهم بالعلم والأساليب الحديثة في قيادة العمل الشرطي، سواء عن طريق الدراسة الأكاديمية المنتظمة، أو عبر الدورات مما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأوضح سموه أن الشرطة في عالم اليوم تقوم على الفرد المؤهل المطلع دائماً على كل جديد، سواء في العلوم الشرطية المختلفة أو القانونية أو على الأجهزة الحديثة التي أصبح لا غنى عنها، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في عملهم المستقبلي، وبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.

وأعرب الخريجون عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده لما يوليان من دعم ومساندة لهم، معتبرين أن هذا اللقاء له وقع خاص في نفوسهم، ويدفعهم لمزيد من الاجتهاد والعمل الجاد في خدمة الوطن وحمايته بأرواحهم.

حضر اللقاء.. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم والشيخ حميد بن عمار النعيمي، وسعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين وحمد راشد النعيمي مدير الديوان وعدد من كبار المسؤولين.