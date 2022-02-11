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محمد الشرقي يؤكد ضرورة تعميم ثقافة الإنقاذ الوطني بين الشباب
محمد بن حمد لدى استقباله ستيفن توماجن (وام)
12 فبراير 2022 01:25

الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، اللواء الطيار الدكتور ستيفن توماجن، مدير عام مركز البحث والإنقاذ الوطني، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية. ورحب سمو ولي عهد الفجيرة بالضيف الذي قدم للسلام على سموه، متمنياً له ولفريق عمل المركز التوفيق في مهامه. وتم خلال اللقاء تبادل الحديث حول مهام الإنقاذ الوطني في الدولة، وعمليات التنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة. ولفت سموه إلى ضرورة تعميم ثقافة الإنقاذ الوطني من خلال محاضرات وجلسات توعية بالجامعات والمدارس بين جيل الشباب. 
وتوجه مدير عام مركز البحث والإنقاذ الوطني بالشكر إلى سمو ولي عهد الفجيرة على الاستقبال. حضر اللقاء سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من طياري البحث والإنقاذ.

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