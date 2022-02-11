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حمدان بن زايد: لن ندخر وسعاً لتلبية الاحتياجات الإنسانية في الصومال
حمدان بن زايد: لن ندخر وسعاً لتلبية الاحتياجات الإنسانية في الصومال
12 فبراير 2022 01:26

أبوظبي (وام)

وجّه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتعزيز عمليات الهيئة الإغاثية للمتأثرين من الجفاف من أبناء الشعب الصومالي الشقيق، وتقديم كل ما من شأنه أن يسهم في تخفيف وطأة المعاناة عن كاهلهم. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه سموه بوفد الهلال الأحمر الإماراتي الموجود حالياً في الصومال لتنفيذ عدد من البرامج الإنسانية والعمليات الإغاثية لصالح المتأثرين من الجفاف في عدد من الأقاليم الصومالية. واطمأن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال برئيس وفد الهلال الأحمر محمد خميس الكعبي، على الأوضاع الإنسانية في الصومال بصورة عامة. كما اطلع سموه على تفاصيل البرنامج الإغاثي الذي يتم تنفيذه لتوفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين بسبب الجفاف الذي ضرب الصومال نتيجة لشح الأمطار خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وقال سموه إن هذه المبادرة تأتي امتداداً للجهود الإنسانية والتنموية التي تضطلع بها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة للأشقاء في الصومال، انطلاقاً من التزامها الصادق تجاههم لتحسين أوضاعهم. وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات لن تدخر وسعاً في سبيل تلبية احتياجات الإنسانية في الصومال، وتحسين الخدمات الضرورية في المجالات كافة.

الإمارات
حمدان بن زايد
الصومال
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