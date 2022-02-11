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الإمارات
«وام» ونظيرتها الجيبوتية تعززان التعاون الإعلامي
محمد جلال الريسي وعبد الرزاق ديرنيه خلال التوقيع (وام)
12 فبراير 2022 01:24

دبي (وام)

وقعت وكالة أنباء الإمارات «وام» مذكرة تفاهم مع وكالة الأنباء الجيبوتية لتعزيز التعاون بينهما في مجال تبادل الخدمات الإخبارية والمحتوى الإعلامي. تأتي المذكرة، التي تم توقيعها في مكتب وكالة أنباء الإمارات بدبي، في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية جيبوتي في مختلف المجالات والقطاعات. 
وقّع المذكرة كل من محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» وعبد الرزاق علي ديرنيه مدير عام وكالة الأنباء الجيبوتية بحضور موسى محمد أحمد سفير جمهورية جيبوتي لدى الدولة. 
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المهني بين الوكالتين في مجال الإعلام عبر تبادل مختلف المواد الإعلامية في نطاق تغطيتهما وخدمة مشتركيهما من وسائل الإعلام. 
من جانبه، أكد محمد جلال الريسي على أهمية مذكرة التفاهم مع وكالة الأنباء الجيبوتية التي تأتي في إطار استراتيجية وكالة أنباء الإمارات بتوسيع نطاق خدماتها الإعلامية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن التعاون بين الوكالتين يسهم في دفع علاقات التعاون الإعلامي وتنميتها إلى آفاق أرحب بما يعزز المشهد الثقافي والحضاري في البلدين. 
من جهته، أكد عبد الرزاق علي أن التعاون الإعلامي مع وكالة أنباء الإمارات «وام» يدفع العلاقات الإعلامية إلى آفاق أرحب، ويسهم في تسليط الضوء على الإنجازات والمشاريع التنموية والقواسم الثقافية المشتركة التي تخدم مصالح البلدين وتلبي تطلعات شعبيهما في ظل علاقات متميزة تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات والقطاعات.

الإمارات
وكالة أنباء الإمارات
وام
جيبوتي
محمد جلال الريسي
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