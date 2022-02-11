صقر غباش: علاقات عميقة تجمع الإمارات وبريطانيا

لندن (وام)

التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، توبياس إلوود، رئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس العموم البريطاني، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه علي رأس وفد برلماني من المجلس إلى المملكة المتحدة. وفي بداية اللقاء، أعرب معالي صقر غباش عن بالغ شكره وتقديره للنائب توبياس إلوود، رئيس لجنة الدفاع على هذا اللقاء، مشيداً بخبرته العملية في مجال الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط. وأكد معاليه عمق العلاقات الإماراتية - البريطانية، والشراكات الاستراتيجية التي تربط البلدين، وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة. حضر اللقاء وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم في عضويته معالي الدكتور علي راشد النعيمي وكلاً من الدكتور طارق حميد الطاير وسارة محمد فلكناز ومروان المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس. وأكد معالي صقر غباش وتوبياس إلوود، حرص البلدين الصديقين وقيادتهما على تطوير مجالات التعاون المشترك وتعزيز شراكتهما التنموية، حيث ساهمت هذه الشراكة بحشد مشاريع استثمارية إماراتية طويلة الأمد في المملكة المتحدة، في مجالات وقطاعات استراتيجية متعددة. كما تم تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية تحقيق السلم والأمن والاستقرار العالمي، ودعم كافة الجهود المبذولة لتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم وتحقيق الأمن والاستقرار. وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد مثالاً متميزاً لترسيخ مبدأ التسامح والسلام. وأشار معاليه إلى أن السلام يعد الأساس الذي تبني عليه دولة الإمارات العربية المتحدة علاقاتها الخارجية، وهو الأمر الذي دفعها إلى توقيع الاتفاق الإبراهيمي الذي يعكس ثوابت السياسة الإماراتية، وإرثها التاريخي في الانفتاح على كل دول العالم وفق ما يحقق مصالحها الاستراتيجية العليا، والتعايش مع مختلف الحضارات والثقافات والأديان دون التخلي عن ركائزها ونهجها الأصيل في التمسك بالحقوق الوطنية والعربية والإسلامية، وفق مقررات الشرعية الدولية، وقواعد القانون الدولي. وأضاف معاليه أن التطور والتنمية في منطقة الشرق الأوسط مرهون بتحقيق السلام. وأشاد معالي صقر غباش بموقف المملكة المتحدة وإدانتها الهجمات الإرهابية الأخيرة لجماعة الحوثي على مواقع مدنية في دولة الإمارات، مؤكداً أن ما تقوم به الميليشيات الإرهابية الحوثية من تهديد الأمن والسلم الإقليميين في عدم امتثالها لاتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، واستغلالها الميناء لممارسة القرصنة، يمس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر. وأكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي دور المملكة المتحدة في شأن الأزمة اليمنية، وأهمية أن تقوم المملكة المتحدة بتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، وأشار معاليه إلى أهمية ألا يتم ترك الشعب اليمني رهينة لميليشيات إرهابية. وأشار معالي صقر غباش إلى دور دولة الإمارات وحرصها على مواصلة الدعم الإنساني في اليمن، مؤكداً ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي دور واضح في شأن ما يتم من حرمان جيل من الشباب اليمني من الماء والطعام، وحق التعليم، والصحة، والكرامة الإنسانية والعيش الكريم. وأعرب النائب توبياس إلوود، رئيس لجنة الدفاع عن بالغ سعادته بلقاء معالي صقر غباش والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية التي تربط البلدين. كما هنأ دولة الإمارات على استضافتها الناجحة لمعرض إكسبو دبي 2020، وقدرتها الفريدة من نوعها في جعل المعرض أيقونة حضارية، معبراً عن انبهاره بجهود دولة الإمارات العربية في استشراف المستقبل، خاصة في مجال التقنيات والابتكارات الحديثة، حيث تم توظيف العديد من تلك التقنيات المتقدمة في معرض إكسبو دبي 2020، مثل استخدام الروبوتات في القيام بمهام بشكل مستقل، الأمر الذي يعد خطوة ثورية في مجال الذكاء الاصطناعي. وأشاد بتوقيع دولة الإمارات العربية المتحدة على الاتفاق الإبراهيمي، مشيراً إلى أن مثل هذا الاتفاق ينم عن حكمة القيادة في دولة الإمارات، مؤكداً أنها بداية مهمة لجهود إقليمية ودولية وأممية يتم البناء عليها. كما ثمن الدور المهم التي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في محاربة التطرف والإرهاب.