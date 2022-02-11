«الوطني الاتحادي» يحتفي بـ 50 عاماً من تمثيل المواطنين بأمانة ومسؤولية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن المجلس واكب خلال مسيرة الـ 50 عاماً الماضية النهضة الحضارية والتنمية الشاملة لدولة الإمارات، طارحاً قضايا الوطن ومتلمساً احتياجات المواطنين، حاملاً أمانة المسؤولية بإرادة وطنية تنبع من قيم الولاء والانتماء وتلاحم القيادة والشعب في ترسيخ أركان التنمية المستدامة في أرجاء الوطن في ظل مسيرتنا الاتحادية المباركة، مجسداً رؤية القيادة الرشيدة لصناعة مستقبل مشرق في وطن لا يعرف المستحيل.

وبمناسبة الذكري الـ50 لتأسيس المجلس الوطني الاتحادي، رفع معاليه أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على حرص سموهم الدائم على تمكين وتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي ليكون سلطة مساندة وداعمة للمؤسسة التنفيذية في دفع مسيرة التنمية.

وقال معاليه: «في هذه المناسبة الوطنية نستذكر المآثر العظيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين للاتحاد الذين بذلوا كل ما هو نفيس في تشييد صرح الاتحاد، وجعل المجلس الوطني الاتحادي ركيزة أساسية في مسيرة الاتحاد».

وأكد معاليه أن المجلس الوطني الاتحادي قدم تجربة برلمانية رائدة تستند إلى نهج الشورى المتأصل في مجتمع الإمارات، ليقف هذا الصرح الوطني شامخاً وشاهداً على المكتسبات الوطنية، ويقدم نموذجاً للشراكة الفاعلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأشار معاليه إلى أن المجلس الوطني الاتحادي قام بمسؤولياته الوطنية على مدار العقود السابقة بفاعلية وكفاءة، وأسهم بنصيب وافر في بناء دولة عصرية يشار إليها بالبنان عبر ممارسة اختصاصاته الدستورية. وقال معاليه «بدأت الإمارات مرحلة جديدة للخمسين عاماً المقبلة، وبهذه المناسبة نجدد التزام المجلس الوطني الاتحادي مواصلة دوره الوطني في مسيرة البناء والنهضة الشاملة المتوازنة التي تشهدها الدولة من خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، مستلهماً مبادئ وثيقة الخمسين، والتي تعزز منظومة القيم الحضارية القائمة على السلم والسلام والحوار والتسامح والتعايش والتضامن الإنساني، وهدفها الأسمى الاستثمار في بناء الإنسان الإماراتي وغايتها وطن يحتضن أبناءه بكل الأمن والسعادة وبناء إمارات المستقبل بروح الاتحاد والحفاظ على تراثنا الوطني وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، وتشييد الأسس القوية لاستدامة التنمية للأجيال المقبلة». وحرص المجلس على تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، منذ أن تولى سموه مقاليد الحكم، حيث شهدت الحياة البرلمانية والسياسية تحولات مفصلية متدرجة ارتكزت في مجملها على برنامج وطني متدرج، يجسد فكر سموه القائم على تعزيز مبدأ الشورى في ظل توسيع مشاركة المواطنين، وتفعيل دوره في إطار الارتقاء بالعمل الوطني، ودعم سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة داخلياً وخارجياً.