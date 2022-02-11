شرطة أبوظبي تستشرف مستقبل العمل الشرطي في «إكسبو»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت شرطة أبوظبي، ورشة تدريبية عن بُعد في جناح فزعة بمعرض إكسبو 2020 دبي، بعنوان «استشراف المستقبل في المجال الشرطي»، بالتزامن مع فعاليات شهر الابتكار في الإمارات.

وركزت الورشة على تقديم مجموعة من الأفكار حول أهمية الاستشراف وارتباطه بالابتكار ورادار التوجهات المستقبلي لشرطة أبوظبي.

واستعرض النقيب أحمد مطر الشامسي، رئيس قسم استشراف المستقبل بشرطة أبوظبي، منهجية شرطة أبوظبي في دراسة التوقعات والتداعيات المستقبلية، وجهود الإدارات المختصة في تطوير نماذج مبتكرة للخدمات المستقبلية، والتي تمتاز بالمرونة وقابلية التعديل حسب المتغيرات، لتتماشى مع استراتيجيات وأولويات الحكومة في كل مرحلة. وأشار إلى الفرق بين الاستشراف الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي، موضحاً أن الاستشراف الاستراتيجي هو مدخل لعملية التخطيط الاستراتيجي، حيث يركز على التوجهات المستقبلية، ويتطلب الابتكار والتخطيط طويل المدى لعشر سنوات، أما التخطيط الاستراتيجي فهو مخرج من عملية الاستشراف، ويرتكز بشكل أقل على التوجهات المستقبلية وتخطيط قصير المدى لمدة بين 3-5 سنوات.

وتأتي الورشة في إطار فعاليات إدارة المراسم والعلاقات العامة، وبالتعاون مع إدارة الابتكار واستشراف المستقبل، وإدارة التدريب بشرطة أبوظبي، ضمن شهر الإمارات للابتكار تحت شعار «الإمارات تبتكر 2022».