شراكة بين «أمانة للرعاية» وجمعية الإمارات لداء «الأمعاء الالتهابي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أمانة للرعاية الصحية»، التابعة لمبادلة للرعاية الصحية، عن إبرامها اتفاقية شراكة مع جمعية الإمارات لداء الأمعاء الالتهابي تستهدف تحسين جودة حياة المرضى في دولة الإمارات الذين يعانون من «داء كرون» والتهاب القولون التقرحي وأنواع أخرى من داء الأمعاء الالتهابي (IBD). وبموجب هذه الاتفاقية، أصبحت «أمانة للرعاية الصحية» مزوداً لخدمات الرعاية التي يحتاجها المرضى المسجلون في جمعية الإمارات لداء الأمعاء الالتهابي، حيث سيوحّد الجانبان جهودهما في العديد من المبادرات المتعلقة بإجراءات الفغر، بما في ذلك إنشاء مجتمع خاص بدعم مرضى داء الأمعاء الالتهابي وأسرهم.

وحدد الجانبان مجموعة من مجالات التعاون لتقديم الدعم لمرضى داء الأمعاء الالتهابي الذين أُجريت لهم عمليات الفغر – «فتحة في البطن لتسهيل التخلص من الفضلات من الجسم»، وسيقدم خبراء «أمانة للرعاية الصحية» للمرضى في منازلهم جلسات تثقيفية حول المعلومات المتعلقة بفغرة البطن ما قبل إجراء العملية، إضافة إلى وضع علامات على موقع الفغر، وتقديم خدمات الرعاية التي يحتاجها المرضى بعد إجراء هذا النوع من العمليات.

وأوضحت تيريزا كوين، مدير العمليات السريرية في «أمانة للرعاية الصحية» أن هذه الشراكة تأتي تماشياً مع الأهداف المشتركة لكل من جمعية الإمارات لداء الأمعاء الالتهابي و«أمانة للرعاية الصحية» ولا سيّما فيما يتعلق بالتركيز على دعم المرضى وعائلاتهم، والتأكيد على أهمية إشراكهم في جميع الجوانب المتعلقة بخطة العلاج والقرارات ذات الصلة.