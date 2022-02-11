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حملة لتنظيف البر والسواحل في أبوظبي
جانب من أعمال الحملة (من المصدر)
12 فبراير 2022 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة حملة شاملة بالتعاون مع «هيئة البيئة – أبوظبي»، والهيئة العامة للطيران المدني، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» استهدفت تنظيف البر والسواحل في أبوظبي حيث شملت الحملة تنظيف شاطئ بحر الباهية ومنطقة الباهية – مسار الصدر. وتأتي هذه الحملات ضمن إطار الخطة السنوية للبلدية، والتي تستهدف توفير أفضل معايير النظافة العامة والسلامة في السواحل والبر، وإيجاد البيئة السليمة التي تحقق تطلعات مرتادي هذه المناطق بكل أمان.
كما استهدفت الحملة تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، ونشر الوعي البيئي وغرس الالتزام السلوكي الصحيح للعيش في بيئة صحية، وتطوير التعاون بين الشركاء في الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للإمارة، وقد حققت الحملة نتائج واسعة، حيث تمكن المشاركون من جمع كمية كبيرة من النفايات ونقلها إلى المكبات، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير البيئية.
وأعربت البلدية عن عميق شكرها وصادق تقديرها لشركائها الاستراتيجيين الذين أسهموا في إنجاح الحملة، من خلال توفيرهم كافة مستلزمات تنفيذ الحملة.

أبوظبي
الإمارات
بلدية أبوظبي
دائرة البلديات والنقل
هيئة البيئة
مركز أبوظبي لإدارة النفايات
الهيئة العامة للطيران المدني
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