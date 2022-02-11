مدير بلدية رأس الخيمة لـ«الاتحاد»: صيانة شاملة لأسواق السمك والمقصب المركزي

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشف منذر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، عن أن قسم الصيانة في إدارة المشاريع، تمكن من تنفيذ الصيانة الشاملة لأسواق السمك والمقصب المركزي، وجار التخطيط لتطوير مشاريع أخرى في الإمارة.

وذكر أن أعمال الصيانة تضمنت مقصب رأس الخيمة المركزي مؤخراً، وتم تسليم المشروع نهائياً، بعد أن شهد تحسينات شملت جميع أعمال التشطيبات منها: السيراميك، والأصباغ في مختلف المرافق، واستبدال الأبواب الموجودة في المقصب وغيرها.

وقال منذر الزعابي في حواره مع «الاتحاد»: «إن الصيانة شملت جميع أعمال التكييف التي تم استبدالها بأجهزة أخرى حديثة تتناسب مع طبيعة المكان وتغطي درجات الحرارة المطلوبة، بالإضافة إلى أنه تم استبدال جميع المكائن والمعدات المستخدمة في عمليات الذبح بمعدات أخرى أوتوماتيكية تعمل على تقديم أفضل وأسرع الخدمات المقدمة في المقصب وفق أعلى معايير الجودة العالمية».

ولفت إلى أن جميع الأعمال الجارية حالياً هي أعمال صيانة دورية عن طريق قسم الصيانة في إدارة المشاريع للمحافظة على كفاءة المقصب وتقديم أفضل الخدمات وفق بيئة عمل مناسبة متضمنة عناصر وكوادر متخصصة في مختلف العمليات المقامة.

منذر الزعابي

وذكر أن من أهم مشاريع الصيانة المقامة كذلك مشروع تطوير سوق رأس الخيمة المركزي للأسماك وسوق المعيريض، والذي يضم سوق سمك ومنطقة مزاد ومنطقة تنظيف، وتقطيع الأسماك، بالإضافة إلى منطقة لبيع المالح، ومناطق انتظار للجمهور ودورات مياه.

وأضاف منذر الزعابي: «وتم تنفيذ ذلك وفق أعلى المواصفات الفنية والاشتراطات الصحية من خلال العمل على تنفيذ صيانة شاملة لجميع التشطيبات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى استبدال جميع أجهزة التكييف، وتوريد وتركيب دكك حديثة مع ميزان إلكتروني وبرادات لحفظ الأسماك والمنتجات».

وأشار إلى العمل على توريد طاولات مزاد في الأسواق تتماشى مع الاشتراطات الصحية، وجميع الأعمال الجارية حالياً للمحافظة على كفاءة المبنى، ويقدم خدماته وفق أعلى اشتراطات الصحة العامة.

المعيريض

ذكر مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة أن أعمال الصيانة شملت أيضاً صيانة سوق اللحوم في المعيريض على غرار ما تم بالأسواق الأخرى للحفاظ على الهوية الموحدة للأسواق، وتم تزويد جميع الأسواق بمنظومة تبريد وأمن وسلامة، ومن هنا أصبح المبنى بعد صيانته متاحاً لتقديم خدمات على أعلى مستوى وتوفير سبل الراحة للمتعاملين، وأصبح وجهة تسوق لجميع قاطني الإمارة لما يتمتع به من خدمات متميزة.

وأكد أن الدائرة تمضي في بعض من المشاريع التطويرية، ومنها: «سوق المواشي والتي ستشمل مختلف المرافق عبر بعض المخططات والمقترحات لتطوير السوق والتي من شأنها توفير سبل الراحة للمتعاملين»، مشيراً إلى أن هناك عدداً من المشاريع التطويرية جار دراستها، والتخطيط لها خلال العام الجاري.