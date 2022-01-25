«تينا» وصندوق الأمم المتحدة للسكان يناقشان «سن التجدد»

دبي (وام)

سجّل «إكسبو 2020 دبي» 10.836.389 زيارة، حتى 24 يناير الجاري، بتحفيز من عرض المسرحية الموسيقية الجديدة والمُبهرة التي قدّمها المبدعان الهنديان شيخار كابور، والموسيقار إيه آر رحمان، إضافة إلى سلسلة من الفعاليات البارزة التي عقدت في إطار أول نسخة من أسبوع الأهداف العالمية تُقام خارج مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك واستضافها الحدث الدولي. وبفضل التدابير الاحترازية الصارمة ضد وباء «كوفيد-19»، استمتع زوار الحدث الدولي بأمان، بحوالي 200 فعالية نظمت بشكل يومي طوال الأسبوع المنصرم، وشملت كافة أرجاء موقع «إكسبو 2020 دبي»، المُمتد على مساحة تعادل 613 ملعب كرة قدم، والبالغ حجمه أربعة أضعاف حجم دبي مول.

وقد افتُتِحت المسرحية الموسيقية «لماذا؟» في ساحة الوصل يوم 20 يناير، وضمت أكثر من 100 فنان أداء، من بينهم الممثل والراقص والكوميدي الهندي جاويد جعفري، وتمثل هذه المسرحية عرضاً موسيقياً رائعاً من إخراج المخرج الشهير شيخار كابور وألحان الموسيقار الكبير إيه آر رحمان، الحائز على جائزتَي الأوسكار والغرامي. وستستمر المسرحية الموسيقية في إبهار الزوار حتى الـ 27 من فبراير المقبل، بعروض أداء تقدم باللغة الإنجليزية، من الخميس إلى الأحد، «باستثناء يومَي 4 و5 فبراير» في تمام الساعة 20:00 بتوقيت دولة الإمارات.

وحقق أسبوع الأهداف العالمية، الذي أقيم خلال الفترة من 15 حتى 22 يناير في «إكسبو 2020 دبي» بالتعاون مع الأمم المتحدة، شعبية مماثلة، بفضل مجموعة فعّالة من المنتديات، وحلقات النقاش، والأنشطة المثيرة للاهتمام التي نظمت على هامشه، حيث ساهم أسبوع الموضوعات هذا في تحقيق المزيد من التقدم نحو الوصول لأهداف التنمية المستدامة، وهي مخطط يهدف لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، عبر معالجة بعض التحديات العالمية، مثل الفقر، وعدم المساواة، والصحة والتعليم، والتغير المناخي. ويواصل «إكسبو 2020 دبي» التزامه بتعزيز أهداف التنمية المستدامة، عبر توفير منصة لصنع تأثير إيجابي من أجل مستقبلنا المشترك. إضافة لما تقدم، تكتسي فعاليات الجذب الرئيسة التي ستُقام خلال الأسبوع المقبل في «إكسبو 2020» القدر نفسه من الأهمية، ومن بينها الحفل الموسيقي المرتقب الذي ستحييه فرقة موسيقى البوب راب «بلاك آيد بيز»، في ساحة الوصل بتاريخ 25 يناير الجاري، وهو الحفل الرابع من حفلات سلسلة «أُمسيات خالدة» التي تُنظم خلال الأشهر الستة لانعقاد «إكسبو 2020 دبي». ويتسنى الآن لزوار «إكسبو 2020»، الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، الاستمتاع بالعديد من الخدمات المعززة التي يتم تقديمها ضمن إطار «برنامج الزوار من كبار السن».

وبالنسبة للعائلات، تعد حديقة «إكسبو 2020 دبي» هي المكان المثالي للطقس البارد، مع مجموعة من أنشطة الأطفال والموسيقى والترفيه. ويستضيف المكان أيضاً أول مهرجان للأغذية النباتية في الشرق الأوسط، الذي يمتد حتى نهاية يناير الجاري.