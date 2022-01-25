رجال أعمال ورؤساء شركات ل«الاتحاد»: قانون حوكمة الشركات العائلية يعزز مسيرة التنمية

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد رجال أعمال ومستثمرون أهمية إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن حوكمة الشركات العائلية في إمارة أبوظبي، في دعم النشاط الاقتصادي بالإمارة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية، مشيرين إلى أهمية القانون في دعم استقرار الشركات العائلية وتسهيل انتقال ملكيتها بين الأجيال المُتعاقبة.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن الشركات العائلية تشكل قطاعاً مهماً في مسيرة الاقتصاد الوطني، وتُعد شريكاً استراتيجياً في مسيرة التنمية الاقتصادية منذ تأسيس الدولة، مشيرين إلى أن تطوير البنية التشريعية المُنظمة لعمل الشركات العائلية، واعتماد ممارسات الحوكمة العالمية، يسهم في تعزيز مساهمة هذه الشركات في تنويع ونمو اقتصاد الإمارة. وأكد خبراء أن الشركات العائلية في الإمارات أسهمت على مدى عقود بدور مهم في مسيرة النهضة الاقتصادية التي شهدتها الدولة، ما يؤكد ضرورة الاستفادة من خبرات وإمكانات هذه الشركات في الخطط المستقبلية للنمو.

وأوضحوا أن منح المؤسسين للشركة العائلية صلاحية حظر بيع الحصص أو الأسهم لأي شخص طبيعي أو معنوي من خارج أفراد العائلة، وإصدار حصص أو أسهم خاصة بهم ذات تصويت مزدوج، مع اشتراط موافقة جميع الشركاء قبل تصرف أي شريك في نصيبه أو بيع أسهمه لطرف خارج العائلة، يسهم في ضمان استقرار هذه الشركات وضمان استمراريتها، لاسيما في ظل تأكيد القانون كذلك على منع رهن أصول الشركة العائلية أو ترتيب أعباء عينية قد تؤدي إلى نزع ملكيتها.

محمد الظاهري

شريك استراتيجي

وأكد رجل الأعمال محمد بن شبيب الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة يونيفرسال القابضة، أهمية إصدار قانون حوكمة الشركات العائلية في إمارة أبوظبي، في تعزيز مساهمة الشركات العائلية في التنمية، موضحاً أن القانون يسهم في دعم استقرار هذه الشركات وتسهيل انتقال ملكيتها بين الأجيال المُتعاقبة.

وأوضح أن الشركات العائلية تشكل قطاعاً مهماً في مسيرة الاقتصاد الوطني، وشريكاً استراتيجياً في مسيرة التنمية الاقتصادية، منذ تأسيس الدولة، مؤكداً أهمية القانون في ضمان استمرارية عمل هذه الشركات وتعزيز مساهمتها في تنويع ونمو اقتصاد الإمارة، والاستفادة من خبرات وإمكانات هذه الشركات في الخطط المستقبلية للنمو خلال الخمسين عاماً القادمة. واستحوذت الإمارات منفردة على 25% من قائمة «فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2021»، بواقع 25 شركة، فيما تحتضن المملكة العربية السعودية 36 شركة عائلية ضمن القائمة، فيما جاءت الكويت ثالثاً بـ7 شركات.

حمد العوضي

عجلة التنمية

إلى ذلك، قال رجل الأعمال حمد العوضي، إن مجتمع الأعمال استقبل هذا القانون بكثير من الترحيب، ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على الاستماع لمتطلبات رجال الأعمال، موضحاً أن هذا القانون يأتي مكملاً للعديد من القوانين الاقتصادية والاجتماعية التي تم الكشف عنها مؤخراً، والتي تسهم بشكل مباشر في دفع عجلة الاقتصاد الوطني واستدامة النمو.

وأضاف أن الإمارات شهدت اعتماد القيادة الرشيدة مؤخراً لأكبر تغييرات تشريعية في تاريخ الدولة، ما يسهم في تعزيز البيئة التشريعية البنية الاستثمارية والتجارية. وقال العوضي، إن الشركات العائلية في الإمارات، شركات وطنية تعمل في كافة القطاعات، مثل المقاولات والعقارات والسيارات والتجارة وخدمات النفط، وغيرها، كما أنها تضم عدداً كبيراً من الموظفين، لاسيما من المواطنين، موضحاً أن أهم التحديات التي واجهت هذه الشركات خلال السنوات الأخيرة، كانت تتمثل في عدم وجود منظومة تشريعية تساعد هذه الشركات في سلاسة الانتقال من الجيل الأول إلى الجيل الثاني والثالث، لاسيما أن أغلب الدراسات كانت تشير إلى فشل هذه الشركات في الجيلين الثاني والثالث أو على الأقل حدوث خلل وعدم استقرار في الأجيال اللاحقة.

وأضاف أن هذا القانون يسهم في وضع حلول لهذه التحديات، ويسهم في وضع بنية وقاعدة للانتقال من جيل إلى جيل، دون الوصول إلى خلافات بين الشركاء، واندثار هذه الشركات، وخروجها من السوق، وتسريح العاملين، ومن ثم التأثير السلبي على الاقتصاد ككل.

وأوضح العوضي أن نص القانون على منح المؤسسين للشركة العائلية صلاحية حظر بيع الحصص أو الأسهم لأي شخص طبيعي أو معنوي من خارج أفراد العائلة، وإصدار حصص أو أسهم خاصة بهم ذات تصويت مزدوج، مع اشتراط موافقة جميع الشركاء قبل تصرف أي شريك في نصيبه أو بيع أسهمه لطرف خارج العائلة، يسهم في ضمان استقرار هذه الشركات وضمان استمراريتها، عبر الفصل بين الملكية والإدارة.

ناعمة المنصوري: استدامة النمو

قالت ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن قانون حوكمة الشركات العائلية في إمارة أبوظبي من شأنه أن يعزز استدامة أعمال هذه الشركات لأجيال متعاقبة والتي تشكل قطاعاً مهماً في مسيرة الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن القانون يعزز مساهمة الشركات العائلية بشكل فعال في الاقتصاد الوطني للإمارات، ويسهم في خلق نموذج اقتصادي واستثماري يتسم بالمرونة وقادر على الاستمرار.

وأشارت المنصوري إلى أن الإمارات تعد من الدول الرائدة عالمياً في البنية التشريعية الاقتصادية المتطورة التي توفر مناخاً اقتصادياً واستثمارياً جاذباً يساعد على استدامة النمو ويجعل من الإمارات قبلة للاستثمارات والمستثمرين من حول العالم.