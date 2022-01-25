«تعليمية الوطني» تعتمد مسودة تقرير «الثقافة والشباب»

دبي (الاتحاد)

استكملت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها برئاسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة تقريرها في شأن موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب.

حضر الاجتماع في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي أعضاء اللجنة، كل من شذى سعيد النقبي مقررة اللجنة، وسارة محمد فلكناز، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وعائشة رضا البيرق، وعفراء بخيت العليلي، وناصر محمد اليماحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

واعتمدت اللجنة مسودة تقريرها لموضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب، حسب محاوره التي ركزت على استراتيجية الوزارة في تعزيز الهوية والانتماء الوطني، وتطوير قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ودور الوزارة في إنشاء ودعم المراكز الشبابية وتطوير قدرات ومواهب الشباب لتحقيق مستهدفات رؤية 2071، وجهود الوزارة في تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية بما يحقق رؤية 2071.

كما اعتمدت اللجنة خطة عملها المحدثة لدراسة موضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم قطاع الرياضة بالدولة، الذي تناقشه وفق محاور: السياسات والتشريعات التكاملية لدعم وتطوير الرياضة بالدولة، ومبادرات «الهيئة» في تطوير وتعزيز الرياضات المختلفة في الدولة، وتمكين الكوادر المواطنة في القطاع الرياضي ورعاية الموهوبين الرياضيين، ومبادرات وبرامج «الهيئة» في شأن تطوير البنى التحتية للأندية الرياضية، ودور «الهيئة» في بناء الشراكات الخارجية وتعزيز القدرات المالية التمويلية للاتحادات الرياضية.

كما واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته، أمس، عن بُعد، برئاسة ناعمة عبدالرحمن المنصوري رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة موزة حمرور العامري مقررة اللجنة لهذا الاجتماع، وحميد علي العبار، وعائشة محمد الملا، ومحمد عيسى الكشف، ومريم ماجد بن ثنيه، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها، عدداً من مواد مشروع القانون الذي يتكون من 35 مادة، والذي يهدف إلى تنظيم دور وغرف العبادة في الدولة، وترسيخ قيم التسامح والتعايش، وقررت اللجنة متابعة مناقشته مع ممثلي الحكومة في اجتماعات قادمة.