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«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيري ليبيا ومالي
«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيري ليبيا ومالي
اليوم 02:29

أبوظبي (وام)

 تسلمت علياء المحرزي وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس بديوان عام الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد سعادة سفيان سالم الشيباني سفير دولة ليبيا لدى الدولة. 
وتمنت علياء المحرزي لسفير دولة ليبيا التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. من جانبه، أعرب سفير ليبيا عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. كما تسلمت علياء المحرزي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية نسخة من أوراق اعتماد بركاديي ماماري كامارا، سفير جمهورية مالي لدى الدولة. وتمنّت له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين. 
وأعرب السفير عن سعادته بتمثيل بلاده لدى الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وزارة الخارجية والتعاون الدولي
ليبيا
مالي
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