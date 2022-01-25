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ارتفاع في درجات الحرارة اليوم
ارتفاع في درجات الحرارة اليوم
اليوم 02:29

أبوظبي (وام)

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. حركة الرياح: شمالية شرقية - جنوبية شرقية/ 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. الموج في الخليج العربي خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:27 والمد الثاني عند الساعة 20:07 والجزر الأول عند الساعة 13:06 والجزر الثاني عند الساعة 23:56. وفي بحر عمان، الموج خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:56 والمد الثاني عند الساعة 03:21، والجزر الأول عند الساعة 10:10 والجزر الثاني عند الساعة 21:20.

درجات الحرارة
المركز الوطني للأرصاد
الضباب
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